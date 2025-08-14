Norbit hever guidingen: – We deliver!

Se selskapets resultatpresentasjon her.

Norbit omsatte for 684,4 millioner kroner i andre kvartal, opp 63 prosent fra samme periode i fjor. Basert på tre analytiker på Bloomberg var det ventet her 724,7 millioner.

Driftsresultatet (EBIT) endte på 174,2 millioner kroner. Her var det ventet 178,5 millioner kroner.

Selskapet hever guidingen og anslår inntekter i 2025 på mellom 2,5 og 2,6 milliarder kroner, opp fra tidligere estimat på 2,2 til 2,3 milliarder kroner. EBIT-marginen ventes å ligge rundt 25 prosent.

Norbit hever investeringsbudsjettene noe. Investeringene i forskning og utvikling øker fra 100 til 130–140 millioner kroner. Investeringene i anleggsmidler heves til 120 millioner kroner, opp fra tidligere 110 millioner.

«Til tross for sterk kursutvikling i forkant av tallene, venter vi at aksjen vil utvikle seg positivt i dag, drevet av den oppdaterte guidingen og økt tillit til videre vekst,» skriver Arctic Securities.

NORBIT (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 684,4 418,9 Driftsresultat 174,2 101,8 Resultat før skatt 172,8 93,4 Resultat etter skatt 131,4 72,1



Sterk forsvarsvekt

Oceans-segmentet økte inntektene med 22 prosent til 239,4 millioner kroner, drevet av sterkt sonarsalg, og hadde en EBIT-margin på 36 prosent. Her ventes det inntekter på over 180 millioner kroner i tredje kvartal, men selskapet understreker at et prosjekt på 75 millioner kroner ikke vil bli bokført.

Connectivity omsatte for 169,8 millioner kroner, en vekst på 67 prosent, med en margin på 32 prosent. For tredjekvartal guides det 120–130 millioner kroner, men det er ventet kraftig oppgang i fjerde kvartal.

PIR-segmentet hadde den sterkeste veksten med 118 prosent til 293,1 millioner kroner, drevet av høy etterspørsel fra forsvars- og sikkerhetssektoren, og en margin på 20 prosent. Det er ventet en omsetning på mellom 220 og 230 millioner kroner i tredje kvartal. Utsiktene for fjerde kvartal er sterke, og det forventes rekordhøye kvartalsinntekter for segmentet, skriver selskapet.

«Oceans- og Connectivity-segmentene var i tråd med forventningene, mens PIR leverte svakere enn ventet, grunnet forsinkede komponentleveranser,» skriver Arctic Securities.

Rekordkvartal

– Med enda et rekordkvartal bak oss, har Norbit-ansatte på tvers av alle segmenter nok en gang demonstrert styrken i vår kjerneverdi nummer én: We deliver!, sier Per Jørgen Weisethaunet.

– Ved å levere tailored technology to selected applications på tvers av segmenter, markeder og geografier, har vi bygget en godt diversifisert virksomhet som gir et sterkt fundament for fortsatt lønnsom vekst, sier Weisethaunet.