Analytiker i ABG: – Det er brutalt når selskaper skuffer

Hexagon Composites var selskapet som etter flere litt svake år endelig skulle skinne i 2025. I stedet har det meste gått i bøtta. Torsdag presenterte selskapet, som i første rekke produserer gasstanker av kompositt, skrekktall, som sendte aksjen ned i kjelleren.

– Det er brutalt når selskaper skuffer om dagen, sier analytiker Daniel Vårdal Haugland i ABG Sundal Collier.

Hexagon Composites hadde inntekter på 674 millioner kroner. Det var nesten en halv milliard kroner mindre enn i samme kvartal i fjor, og over 200 millioner kroner under analytikernes forventninger. Driftsresultatet endte på minus 53 millioner kroner, mot ventet minus 14 millioner.

Hexagon Composites (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 674 1.150 Driftsresultat −53 75 Resultat før skatt 48 −85 Resultat etter skatt 55 −92

– Etter flere år på rad med rekordresultater er vår Mobile Pipeline-divisjon blitt betydelig påvirket av økt markedsusikkerhet og forsinkede investeringer. Det har hatt stor innvirkning på både omsetning og ebitda, sier konsernsjef Philipp Schramm i Hexagon Composites.

I forretningsområdet Mobile Pipeline leveres tanker som kan frakte gass fra gassfelt til prosesseringsanlegg. I andre kvartal i fjor hadde dette området inntekter på 482 millioner kroner, mot denne gangen på bare 132 millioner. Ebitda falt i samme periode fra 101 millioner kroner til minus 33 millioner.

NY NEDTUR: Konsernsjef Philipp Schramm i Hexagon Composites. FOTO: Iván Kverme

– Veldig overraskende

– Hexagon har hintet litt om at Mobile Pipeline ville svekke seg de seneste kvartalene, men at omsetningen skulle stupe 73 prosent var veldig overraskende, sier Haugland.

Det gjør at estimatene for inneværende år vil komme kraftig ned.

– Jeg tror konsensus ebitda-estimater skal minst ned med 10 prosent, kanskje mer. At dagens aksjefall er såpass kraftig, er derfor som forventet, sier Haugland.