Analytiker i ABG: – Det er brutalt når selskaper skuffer

Hexagon Composites var selskapet som etter flere litt svake år endelig skulle skinne i 2025. I stedet har det meste gått i bøtta. Torsdag presenterte selskapet, som i første rekke produserer gasstanker av kompositt, skrekktall, som sendte aksjen ned i kjelleren.
– Det er brutalt når selskaper skuffer om dagen, sier analytiker Daniel Vårdal Haugland i ABG Sundal Collier.
Hexagon Composites hadde inntekter på 674 millioner kroner. Det var nesten en halv milliard kroner mindre enn i samme kvartal i fjor, og over 200 millioner kroner under analytikernes forventninger. Driftsresultatet endte på minus 53 millioner kroner, mot ventet minus 14 millioner.
Hexagon Composites
|(Mill. kr)
|2. kv./25
|2. kv./24
|Driftsinntekter
|674
|1.150
|Driftsresultat
|−53
|75
|Resultat før skatt
|48
|−85
|Resultat etter skatt
|55
|−92
– Etter flere år på rad med rekordresultater er vår Mobile Pipeline-divisjon blitt betydelig påvirket av økt markedsusikkerhet og forsinkede investeringer. Det har hatt stor innvirkning på både omsetning og ebitda, sier konsernsjef Philipp Schramm i Hexagon Composites.
I forretningsområdet Mobile Pipeline leveres tanker som kan frakte gass fra gassfelt til prosesseringsanlegg. I andre kvartal i fjor hadde dette området inntekter på 482 millioner kroner, mot denne gangen på bare 132 millioner. Ebitda falt i samme periode fra 101 millioner kroner til minus 33 millioner.
– Veldig overraskende
– Hexagon har hintet litt om at Mobile Pipeline ville svekke seg de seneste kvartalene, men at omsetningen skulle stupe 73 prosent var veldig overraskende, sier Haugland.
Det gjør at estimatene for inneværende år vil komme kraftig ned.
– Jeg tror konsensus ebitda-estimater skal minst ned med 10 prosent, kanskje mer. At dagens aksjefall er såpass kraftig, er derfor som forventet, sier Haugland.
Torsdag ettermiddag er Hexagon-aksjen ned 12,6 prosent til 17,04 kroner.
ABG-analytikeren forklarer det bratte kursfallet også med at aksjen steg 6,2 prosent onsdag. Kursløftet kom etter at selskapet hadde meldte om store kontrakter både tirsdag og onsdag. Den siste av disse var en avtale på 70 millioner kroner i Mobile Pipeline-segmentet i Jordan.
Det er imidlertid USA som er det helt klart største markedet for denne typen løsninger.
– Donald Trump har sagt «Drill, baby, drill», og det burde vel være en fordel for Mobile Pipeline?
– Det er ikke en en-til-en-sammenheng mellom hvor mye olje og gass som produseres i USA til enhver tid og etterspørselen i dette segmentet. Men lav oljepris og makrousikkerhet er ikke positivt. Jeg tror også at nedgangen i dette kvartalet henger sammen med Trumps mange tollutspill og den usikkerheten det har skapt. Vi har i hele år sett at mange selskaper vegrer seg for å ta investeringsbeslutninger, sier Haugland.
Kraftig nedjustering
Dette er ikke første gang Hexagon Composites skuffer i år. Da selskapet la frem tall for fjorårets siste kvartal i februar, stupte aksjen 11,8 prosent. Kursfallet kom etter at selskapet guidet en omsetning i år langt under forventningene. De påfølgende tre ukene dundret aksjen ned fra 35 til 22 kroner.
Denne smellen kom helt uventet på analytikerne. Ved årsskiftet var nemlig alle tallknuserne superoptimistiske og spådde at aksjen skulle handles over 61 kroner før året var omme. Før torsdagens tall – og kommende nedjusteringer – er det gjennomsnittlige kursmålet 34 kroner.
– Det er bare å innrømme at vi tok feil, men vi tok på mange måter feil av riktig grunner. Det var på grunn av forretningsområdet Fuel Systems vi var så optimistiske. Her begynner ordrene nå å komme og konsernsjef Schramm sa på presentasjonen at de opplever et positivt kommersielt momentum. At Mobile Pipeline skulle stoppe helt opp, var vanskelig å forutse.
I Fuel Systems produseres drivstofftanker, først og fremst til lastebiler. De store forventningene til dette området henger sammen med at det amerikanske selskapet Cummins i fjor lanserte sin nye 15-liters motor for naturgass. Kontrakten som ble meldt tirsdag var i dette segmentet.
– Det er ingen tvil om at 2025-estimatene skal ned. Men det er mulig å tenke seg at svekkelsen i Mobile Pipeline er midlertidig, og at 2026-estimatene ikke blir så veldig mye berørt. Aktiviteten der er tross alt på det laveste nivået vi har sett på veldig lenge, og forventningene er derfor at dette markedet skal komme opp igjen over tid, sier Haugland.