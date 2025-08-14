Norsk Hydro vil kutte 1 milliard kroner i de årlige kostnadene og vil i den forbindelse redusere bemanningen med 750 stillinger. Dette for å gjøre selskapet bedre rustet for fremtiden, opplyser selskapet i en melding.

Kuttene kommer i tillegg til et tidligere lansert forbedringsprogram samt en nedjustering av investeringsmålet for 2025 fra 15 til 13,5 milliarder kroner.

– Ved å ta dette grepet nå, gjør vi Hydro bedre rustet til å håndtere usikkerhet og posisjonerer selskapet for å lykkes i en verden der geopolitisk uro skaper økt volatilitet og nye risikofaktorer, sier konsernsjef Eivind Kallevik i meldingen.

Investeringskuttet ble kommunisert i forbindelse med fremleggelsen av andrekvartalstall i juli. «I dagens situasjon legger vi vekt på å opprettholde en sterk økonomisk posisjon, forbedre kapitalutnyttelsen og sikre handlingsrom,» argumenterte Hydro-sjefen da.

Starter umiddelbart

I juni varslet Hydro midlertidig ansettelsesstopp samt en evaluering av antallet administrative stillinger. Da forklarte Kallevik at «verden har endret seg, og vi må tilpasse oss den nye virkeligheten».

Kuttene som nå varsles, gjelder administrative roller som stab- og støttefunksjoner, ingeniørroller samt tekniske fagområder, salg og marked, logistikk og IT. De gjelder på tvers av konsernfunksjoner og forretningsområder, tilføyes det.

«Prosessen med å tilpasse arbeidsstyrken starter umiddelbart og vil resultere i en redusert bemanning på 600 fulltidsstillinger innen utgangen av 2025. Fra 2026 vil selskapet redusere antall ansatte med ytterligere 150 stillinger gjennom effektiviseringstiltak,» heter det.

Operatørstillinger og andre stillinger som er direkte knyttet til drift i Hydros forretningsområder, berøres imidlertid ikke i nedbemanningsprosessen.