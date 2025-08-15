Børsmygg i skvis: Har penger ut tredje kvartal

Desert Control tapte 19,3 millioner kroner i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport fredag. Hittil i året er resultatet minus 41,3 millioner kroner.

Det har ledet til en reduksjon i selskapets kontantbeholdning fra 91 millioner kroner for ett år siden til 25 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Det ventes å holde til drift ut tredje kvartal.

Desert Control (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 0,1 0,5 EBITDA −15,9 −16,0 Nettoresultat −19,3 −22,3



«Styret forfølger aktivt finansieringsalternativer og evaluerer kostnadstiltak for å forlenge den finansielle rullebanen. Selv om det gjøres fremskritt, er det fortsatt vesentlig usikkerhet rundt finansiering utover tredje kvartal 2025», heter det i kvartalsrapporten.



«Dette kan inkludere egenkapitalfinansiering, tilskudd, lisensavtaler og kostnadstiltak for å forlenge den finansielle rullebanen og muliggjøre gjennomføringen av den langsiktige vekstplanen. I forbindelse med disse evalueringene kan styret også vurdere andre strategiske alternativer for å øke aksjonærverdien», heter det videre.

I april 2021 ble Desert Control notert på Euronext Growth, og i januar 2022 nådde aksjen en toppnotering på litt over 40 kroner. Siden har pilen pekt nedover.

Fredag faller aksjen nesten 8 prosent til 4,50 kroner pr. aksje.

For stort mulighetssett - for liten stab

I forrige kvartal bemerket administrerende direktør James Thomas at selskapets mulighetssett var for stort og staben for liten.

«Dette er tydeligvis fortsatt tilfellet, og vi har tatt både enkle og vanskelige valg for å definere hva vi skal forfølge og hva vi skal la ligge til fremtidige år», kommenterer Thomas.

Markedsmulighet på 400 millioner dollar

Kommersielt fokuserer Desert Control stadig mer på avlinger og golfbaner i California, som har mer enn 800 golfbaner og mer enn 200 millioner frukt- og nøttetrær.

«Uavhengig forskning identifiserer en markedsmulighet på over 400 millioner dollar i disse segmentene i jord med mer enn 80 prosent sand. Jeg foreslår ikke at vi skal gi opp milliarder av markedspotensial i andre avlinger eller andre geografiske områder, men vi har mange muligheter i vår egen bakgård, og med en markedsverdi på under 30 millioner dollar har vi mye potentiale bare i våre nåværende lokasjoner i det sørvestlige USA og Midtøsten», konkluderer Thomas.