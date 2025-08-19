SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00



Nordic Mining har for første gang inntekter. De to første leveringene av granat ble gjennomført i kvartalet, og selskapet kan dermed rapportere en omsetning på 2,7 millioner kroner. Driftsunderskuddet var 103,4 millioner kroner.

Opptrapping av produksjonen er nå i gang med mål om å også produsere rutil klart til skipning innen utgangen av tredje kvartal.

– Dette er en spennende fase for oss. Selskapet jobber videre med å øke kapasiteten og mineralutbyttet, sier administrende direktør Finn Ivar Marum i Nordic Mining.

I en fase med usikkerhet

«Knuse- og maleverket ligger nå på rundt 75 prosent av designkapasitet, mens nedstrøms separasjonsutstyr tilpasses økt kapasitet. Opptrappingen innebærer usikkerhet ettersom prosessutstyr belastes mer og driftstiden forlenges. Uforutsette utfordringer og behov for flaskehalsfjerning kan oppstå, da oppgavene er komplekse og flere aktiviteter skjer parallelt», heter det i rapporten.

Det er investert over 2,85 milliarder kroner i industrianlegget og Nordic Mining har mål om å nå stabil produksjon på designkapasitet, for både rutil og granat, innen utgangen av 2025. Det er nå 125 medarbeidere på anlegget.

– Vi følger våre planer og tillatelser, og rapporterer til myndighetene om hvordan vi gjør dette, sier Marum.

Nordic Mining (Mill. kroner) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 2,7 0,0 Driftsresultat −103 −13 Resultat før skatt −82 10



I august avsa lagmannsretten dom til fordel for miljøorganisasjonene i deres sak mot den norske stat, hvor de utfordret Engebøs tillatelser.

– Nordic Mining er ikke part i denne saken og dommen er dermed ikke bindene for oss, sier Marum.

Les også Tapte 100 mill. på miljøaktivister Nordic Mining-aksjen stupte etter at naturvernere vant frem i lagmannsretten. Forvalter Tor Svelland tapte over 100 millioner kroner på avgjørelsen.

Selskapet har ved utgangen av andre kvartal 439 millioner kroner i kontanter, som gir et solid finansielt grunnlag og tilstrekkelig likviditet frem til positiv kontantstrøm i 2026, skriver selskapet videre.