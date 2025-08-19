Nippon Gases Norge er en del av japanske Nippon Sanso Holdings Corporation (NSHD). Selskapet viderefører 100 års norsk industrigasshistorie med røtter tilbake til Hydro, Yara og amerikanske Praxair. I 2019 kjøpte det japanske konsernet Praxairs europeiske virksomhet, og dermed overtok de både bedriftshistorien og industrianleggene.
Nå har Nippon Gases kunngjort en investering på 400 millioner kroner i en ny luftgassfabrikk som skal etableres på Viganeset industriområde i Hjelmeland kommune, omtrent syv mil nordøst for Stavanger.
Nippon Gases beskriver satsingen som et viktig steg for å sikre fremtidig forsyning av industri-, medisinsk og næringsmiddelsgasser som flytende oksygen og nitrogen til havbruksnæringen og annen industri i regionen.
Konsernet sikter mot oppstart av fabrikken i løpet av sommeren 2027. Den nye fabrikken blir Nippon Gases’ fjerde luftgassfabrikk i Norge. Selskapet har også anlegg på Rjukan, i Porsgrunn og på Grorud i Oslo.
Ifølge norgessjef Lars Borgli skal fabrikken bidra til økt forsyningssikkerhet for oksygenavhengig industri, som for eksempel landbasert fiskeoppdrett.
I et intervju med Finansavisen i fjor pekte Borgli spesielt på potensialet i norsk akvakulturnæring.
– Med en sentral plassering i et område i vekst, kan vi levere industrigass til kundene våre raskere og med mindre miljøbelastning, sier Borgli, som er adm. direktør i Nippon Gases Norge.
Viganeset ble valgt som resultat av samarbeid med Hjelmeland kommune og den lokale havbruksaktøren Årdal Aqua.