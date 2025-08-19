Investerer 400 millioner

Nippon Gases Norge ser store muligheter i havbruk og bygger ny luftgassfabrikk på Vestlandet.

Publisert 11:02 | Oppdatert 11:15
BYGGER NYTT: Lars Borgli er adm. direktør i Nippon Gases Norge. Foto: Anders Horntvedt
Anders Horntvedt
Nippon Gases Norge er en del av japanske Nippon Sanso Holdings Corporation (NSHD). Selskapet viderefører 100 års norsk industrigasshistorie med røtter tilbake til Hydro, Yara og amerikanske Praxair. I 2019 kjøpte det japanske konsernet Praxairs europeiske virksomhet, og dermed overtok de både bedriftshistorien og industrianleggene.

Nå har Nippon Gases kunngjort en investering på 400 millioner kroner i en ny luftgassfabrikk som skal etableres på Viganeset industriområde i Hjelmeland kommune, omtrent syv mil nordøst for Stavanger.

Nippon Gases beskriver satsingen som et viktig steg for å sikre fremtidig forsyning av industri-, medisinsk og næringsmiddelsgasser som flytende oksygen og nitrogen til havbruksnæringen og annen industri i regionen.

FORBEREDER LØFT: Arne Jørmeland, Lars Borgli og Nils Viga. Foto: Nippon Gases

Konsernet sikter mot oppstart av fabrikken i løpet av sommeren 2027. Den nye fabrikken blir Nippon Gases’ fjerde luftgassfabrikk i Norge. Selskapet har også anlegg på Rjukan, i Porsgrunn og på Grorud i Oslo.

Ifølge norgessjef Lars Borgli skal fabrikken bidra til økt forsyningssikkerhet for oksygenavhengig industri, som for eksempel landbasert fiskeoppdrett. 

I et intervju med Finansavisen i fjor pekte Borgli spesielt på potensialet i norsk akvakulturnæring.

– Med en sentral plassering i et område i vekst, kan vi levere industrigass til kundene våre raskere og med mindre miljøbelastning, sier Borgli, som er adm. direktør i Nippon Gases Norge. 

Viganeset ble valgt som resultat av samarbeid med Hjelmeland kommune og den lokale havbruksaktøren Årdal Aqua.

SKAL STÅ FERDIG I 2027: Her skal Nippon Gases bygge luftgassfabrikk. Foto: Nippon Gases

