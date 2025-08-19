– Denne avtalen er krutt
Scatec-sjef Terje Pilskog blir solkongen av Egypt, mener en analytiker, etter at selskapet har sikret seg nok en gigantisk avtale i landet.
Scatec hadde proporsjonalt driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 1.130 millioner kroner i andre kvartal. Det var opp fra 951 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og over 120 millioner kroner bedre enn forventningene.
– Vi fortsetter å levere sterke finansielle resultater på tvers av alle segmenter, samtidig som vi legger til kvalitetsprosjekter i vår ordrereserve og ytterligere styrker vår kapitalstruktur. Resultatene for dette kvartalet bekrefter robustheten i vår forretningsplattform og vår evne til å skalere lønnsomt, sier Scatec-sjef Terje Pilskog.
Scatec
|(Mill. kr)
|2. kv./25
|2. kv./24
|Totale inntekter
|1 316
|1 172
|Driftsresultat
|732
|633
|Resultat før skatt
|345
|−55
|Resultat etter skatt
|314
|−33
Etter at Scatec-aksjen i lang tid ble handlet rundt 80 kroner, har den kommet seg over 100 kroner i løpet av sommeren. Kursoppgangen så langt i år er på over 30 prosent, selv om tirsdagens utslag var små til tross for langt bedre resultater enn ventet.
To timer før Oslo Børs stengte var aksjen opp 1 prosent til 104,20 kroner.
Helt i toppen
SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss mener Scatec fortsetter å levere bra kvartalstall, og tror et lite grep fra ledelsen kunne sendt aksjen kraftig opp.
– Mot slutten av andre kvartal gikk valutakursen litt imot selskapet, og den ligger til grunn for guidingen. Men selv om jeg oppdaterer min modell med de nye kursene, kommer jeg helt i den øvre enden av deres guiding. Vi var spot on i andre kvartal, så jeg mistenker at selskapet ønsker å være konservative, så får vi se hva som skjer på neste presentasjon, sier han.
Guidingen Næss sikter til, er at Scatec gjentok budskapet om at ebitda vil havne mellom 4.150 og 4.450 millioner kroner for hele 2025. Etter første halvår har selskapet levert en ebitda på 2.509 millioner kroner.
«Gitt en guiding i tråd med konsensus, forventer vi mindre endringer i konsensusestimatene til tross for sterke tall for andre kvartal – det vil si lavere estimater for andre halvår,» skriver ABG Sundal Collier i en rapport, ifølge TDN Direkt.
– Hadde selskapet snevret inn intervallet mot toppen, er jeg ganske sikker på at aksjen hadde steget 5 til 10 prosent. Alt annet i rapporten liker vi nemlig godt, sier Næss.
– Er guidingen konservativ?
– Vi prøver å gi et inntrykk av hva vi ser fremover. Guidingen er drevet av at deler av kraftproduksjonen har utviklet seg bedre enn ventet hittil i år, mens valutaeffektene virker negativt. Det er med andre ord to motvirkende effekter som slår inn, sier Pilskog i Scatec.
Rabatten er borte
SpareBank 1 Markets-analytikeren viser til at det er et ekstremt høyt aktivitetsnivå i Scatec om dagen, og at det skjer i en situasjon med rekordlave priser på både solpaneler og batterier. Selskapets rentekostnader er samtidig på vei ned.
– Tidligere ble aksjen handlet til rabatt mot verdien av operasjonelle kraftanlegg. Etter den seneste tidens oppgang er denne rabatten borte. Likevel mener vi det er en god risk/reward i Scatec-aksjen. Vi tror selskapet vil klare å skape verdier på alle de prosjektene det jobbes med, sier Næss.
Scatec hadde ved utgangen av andre kvartal fornybare energiproduksjon med en samlet kapasitet på 4.221 megawatt (MW) i kapasitet. Samtidig har de åtte prosjekter med en kapasitet på 1.979 MW under bygging. De største av disse prosjektene er solparker i Egypt, Sør-Afrika, Brasil og Tunisia.
Scatec har i tillegg en ordrereserve på ytterligere 3.182 MW.
– Vi har aldri hatt en sterkere vekstportefølje enn den vi har nå. Det ser veldig bra ut, sier Pilskog.
Næss hadde en kjøpsanbefaling og et kursmål på 120 kroner før Scatec la frem tallene for andre kvartal.