Scatec hadde proporsjonalt driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 1.130 millioner kroner i andre kvartal. Det var opp fra 951 millioner kroner i samme kvartal i fjor, og over 120 millioner kroner bedre enn forventningene.

– Vi fortsetter å levere sterke finansielle resultater på tvers av alle segmenter, samtidig som vi legger til kvalitetsprosjekter i vår ordre­reserve og ytterligere styrker vår kapitalstruktur. Resultatene for dette kvartalet bekrefter robustheten i vår forretningsplattform og vår evne til å skalere lønnsomt, sier Scatec-sjef Terje Pilskog.

Scatec (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Totale inntekter 1 316 1 172 Driftsresultat 732 633 Resultat før skatt 345 −55 Resultat etter skatt 314 −33 Konsoliderte tall

Etter at Scatec-aksjen i lang tid ble handlet rundt 80 kroner, har den kommet seg over 100 kroner i løpet av sommeren. Kursoppgangen så langt i år er på over 30 prosent, selv om tirsdagens utslag var små til tross for langt bedre resultater enn ventet.

To timer før Oslo Børs stengte var aksjen opp 1 prosent til 104,20 kroner.

GODE TALL: Konsernsjef Terje Pilskog i Scatec. FOTO: Iván Kverme

Helt i toppen

SpareBank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss mener Scatec fortsetter å levere bra kvartalstall, og tror et lite grep fra ledelsen kunne sendt aksjen kraftig opp.

– Mot slutten av andre kvartal gikk valutakursen litt imot selskapet, og den ligger til grunn for guidingen. Men selv om jeg oppdaterer min modell med de nye kursene, kommer jeg helt i den øvre enden av deres guiding. Vi var spot on i andre kvartal, så jeg mistenker at selskapet ønsker å være konservative, så får vi se hva som skjer på neste presentasjon, sier han.

Guidingen Næss sikter til, er at Scatec gjentok budskapet om at ebitda vil havne mellom 4.150 og 4.450 millioner kroner for hele 2025. Etter første halvår har selskapet levert en ebitda på 2.509 millioner kroner.

«Gitt en guiding i tråd med konsensus, forventer vi mindre endringer i konsensusestimatene til tross for sterke tall for andre kvartal – det vil si lavere estimater for andre halvår,» skriver ABG Sundal Collier i en rapport, ifølge TDN Direkt.