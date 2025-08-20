Vil hente 900 mill: Analytiker tror på tosifret børsfall

Bewi fikk en justert ebitda på 21,7 millioner euro i andre kvartal, mot 19,2 millioner euro i samme periode året før.

Selskapet vil nå gjennomføre en rettet emisjon for å hente 75 millioner euro, tilsvarende om lag 900 millioner kroner, for å styrke balansen.

«Den langvarige lave aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen har påvirket Bewis resultater og balanse. For å styrke balansen vurderer selskapet nå en aksjeemisjon på tilsvarende 75 millioner euro i norske kroner. I tillegg jobber selskapet med å sikre langsiktig finansiering, som blant annet kan omfatte refinansiering av det utestående seniorsikrede obligasjonslånet», heter det i kvartalsrapporten.

– Med en godt investert og effektiv drift som utgangspunkt vil emisjonen muliggjøre en solid finansiell plattform for å fange opp den forventede langsiktige veksten i våre kjernemarkeder, kommenterer administrerende direktør Christian Bekken i Bewi.

Pareto Securities-analytiker Fabian Jørgensen venter at aksjen kan falle tosifret i dag.

God interesse for emisjonen

Bewi Invest AS, som eier 51,09 prosent av aksjene, og Kverva Industrier AS, som eier 8,84 prosent av aksjene, har indikerte interesse for å tegne seg for sin pro rata andel i emisjonen. Videre har HAAS AS, som eier 17,04 prosent av aksjene, indikert interesse for å tegne seg for 15 millioner.

Tilretteleggere DNB Carnegie og Nordea Bank mottatt betydelig interesse blant andre store eksisterende aksjonærer og utvalgte mulige nye langsiktige investorer, ifølge meldingen.

Mulig oppkjøp

Videre opplyses det at Bewi er i tidlig fase av en due diligence for et potensielt oppkjøp. Diskusjonene er fortsatt i en tidlig fase og det er ingen sikkerhet for at det mulige oppkjøpet vil bli gjennomført, opplyses det, uten at det oppgis flere nevneverdige detaljer.

Bewi (Mill. euro) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 208,2 207,5 Justert ebitda 21,7 19,2 Nettoresultat −7,3 −5,7



Bewi hadde kontant- og kontantekvivalenter på 39,7 millioner euro ved utgangen av andre kvartal, ned fra 72,7 millioner euro ved utgangen av 2024.

Fornøyd med emballasjevirksomheten

I andre kvartal leverte emballasjevirksomheten en ebitda-vekst på 36 prosent på årsbasis, drevet av høyere volumer av fiskekasser. Segmentet leverte også høyere volumer av komponenter til HVAC-systemer og bilindustrien.

– Vi er fornøyd med å levere så sterke resultater for emballasjevirksomheten. Samtidig opplever vi forbedringer i bygg- og anleggsbransjen, men oppgangen er langsommere og mer beskjeden enn ventet, sier Bekken videre.

Selskapets isolasjonsvirksomhet opplever et forsiktig marked så langt i år, med en beskjeden nedgang i salget isolert sett for andre kvartal, som dermed også ga en lavere ebitda-margin sammenlignet med andre kvartal i fjor.