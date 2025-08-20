Skroter 2026-mål: Aksjen krakker

Norsk Titanium krakker på Euronext Growth etter å ha lagt frem rapport for første halvår.

I februar skrev selskapet at de ventet betydelig vekst i 2025, med en estimert fast årlig omsetning (ARR) på 70-90 millioner dollar innen årets slutt. I juli var ARR på 12,8 millioner dollar, mens omsetningen i første halvår endte på 2,1 millioner dollar.

Norsk Titanium-aksjen faller over 30 prosent etter en drøy halvtimes handel onsdag.

Norsk Titanium (Mill. dollar) 1h/25 1h/24 Driftsinntekter 2,1 1,3 Driftsresultat −16 −12,9 Resultat før skatt −40,1 −27,0



I 2026 skulle omsetningen stige til hele 150 millioner dollar. Det målet er nå forskjøvet til 2028. Ambisjonen for 2026 er justert til 70 millioner dollar.

Den oppdaterte planen er forankret i spesifikke kundeprogrammer, signerte avtaler og prognoser fra fremskredne kommersielle forhandlinger, der to tredjedeler av det anslåtte salget enten er avtalt eller anslått til å ha en høy sannsynlighet for å konverteres til serieproduksjon, skriver selskapet.

En avgjørende milepæl i andre halvår



Omtrent 40 prosent av omsetningen i 2026 er ventet å komme fra kommersiell luftfart, 10 prosent fra luftforsvar og resten fra ikke-luftbaserte forsvars- og industrimarkeder.

– Kommersiell luftfart er fortsatt vårt viktigste marked, med Airbus og Boeing sentrale for vår langsiktige suksess, og den forventede tredje Airbus-produksjonsordren i andre halvdel av 2025 er fortsatt en avgjørende milepæl. Vi har imidlertid sett lenger enn forventede deleoverganger innen kommersiell luftfart, og dette forsterker behovet for en mer diversifisert kommersiell plattform, kommenterer administrerende direktør Carl Johnson.

Trenger ytterligere kapital

Selskapet jobber nå for å hente inn om lag 15 millioner dollar, eller litt i overkant av 150 millioner kroner, i egenkapital, som i kombinasjon med arbeidskapitalfinansiering forventes å finansiere selskapet frem til nullresultat tidlig i 2027.

– Den forsinkede omsetningen betyr at vår break even utsettes til begynnelsen av 2027, og vi har startet en prosess for å skaffe ytterligere kapital. Jeg er glad for å se at våre største aksjonærer fortsatt er forpliktet til Norsk Titanium og støtter våre finansieringsplaner, fortsetter Johnson.

Selskapets tre største aksjonærer, White Crystals Ltd., Scatec Innovation AS, og Global Portfolio Investments, har informert om at de vil forplikte seg til å støtte selskapet med hele kapitalbehovet.