USAs president Donald Trump kritiserer en ankedomstols avgjørelse om å midlertidig blokkere en landoverføring som gruvegigantene Rio Tinto og BHP trenger for å utvikle Arizonas Resolution Copper-gruve, som vil bli en av landets største kobbergruver, melder CNBC.

TIL STEDE: USAs innenriksminister Doug Burgum. Foto: Bloomberg

På Truth Social skriver Trump at tilbakeslaget vil påvirke tusenvis av arbeidsplasser, og at verdens største økonomi «ganske enkelt trenger kobber – OG NÅ!» Kommentaren kom kort tid etter et møte med toppsjefene i Rio Tinto og BHP i Det hvite hus, sammen med innenriksminister Doug Burgum.

Urfolk klaget

Rio Tinto og BHP har forsøkt å utvikle prosjektet sammen i nærmere to tiår, men prosessen har vært preget av juridiske utfordringer.

Ankedomstolen 9th U.S. Circuit Court of Appeals utstedte mandag en midlertidig pålegg om å stoppe landoverføringen mens retten vurderer klager fra motstandere, inkludert San Carlos Apache Tribe, som ønsker å blokkere prosjektet av religiøse, kulturelle og miljømessige årsaker.

«Det er trist at radikale venstreaktivister kan gjøre dette og påvirke livene til så mange mennesker. De som kjempet mot det er antiamerikanske og representerer andre land som konkurrerer om kobber,» skriver Trump.

– Et ran

San Carlos Apache-leder Terry Rambler beskriver prosjektet som «et ran» som vil ødelegge hellige områder, miljøet og vannrettigheter. Han sier Trumps innlegg gjenspeiler feilinformasjon fra utenlandske gruveinteresser, men er villig til å møte administrasjonen for å «beskytte amerikanske interesser».

MØTTE TRUMP: Rio Tinto-sjef Jakob Stausholm. Foto: Bloomberg

Arizona-prosjektet er en underjordisk gruve cirka 60 miles øst for Phoenix, nær byen Superior. Joint venture-prosjektet, som kalles Resolution Copper, eies 55 prosent av Rio Tinto og 45 prosent av BHP. Selskapet anslår at forekomsten kan tilføre én milliard dollar i året til Arizonas økonomi.

Kobber er essensielt i moderne økonomi, fra solcellepaneler og vindturbiner til forsvarsapplikasjoner og AI-infrastruktur, og etterspørselen forventes å øke kraftig.

TAKKER TRUMP: BHPs konsernsjef Mike Henry. Foto: Bloomberg

Takker Trump

På Linkedin takket BHP-sjef Mike Henry både Trump og Henry for deres engasjement i saken, og understreket sammen med Rio Tinto-sjef Jakob Stausholm selskapets forpliktelse til å utvikle prosjektet videre.

«Som verdens største gruveselskap og kobberprodusent vil jeg takke president Trump og statsråd Burgum for deres sterke lederskap for å revitalisere gruve- og prosesseringsforsyningskjeder i og for Amerika,» skriver Henry.