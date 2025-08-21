Resultatvekst i Endúr

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

I andre kvartal omsatte Endúr for 1,69 milliarder kroner, opp fra 692 millioner kroner i samme periode i fjor. Hensyntatt oppkjøpet av Totalbetong og VAQ var fjorårets omsetning på 1, 51 milliarder kroner.

Selskapet fikk et EBITA-resultat på 101,2 millioner kroner, mot 52,6 millioner for et år siden, og et nettoresultat på 42,5 millioner kroner, opp fra 18,2 millioner i andre kvartal 2024.

– Et solid kvartal

– Veksten i inntektene våre og forbedringen av marginene er primært drevet av sterk utvikling i vår infrastruktursektor, men det har vært et solid kvartal totalt sett. Unntaket er vår svenske infrastrukturvirksomhet, der vi nå iverksetter organisatoriske tiltak for å håndtere utilfredsstillende resultater, sier Jeppe Raaholt, konsernsjef i Endúr.

Endúr (Mill. kr) 2. kvartal 2025 2. kvartal 2024 Driftsinntekter 1.691 692 Driftsresultat 79 42 Resultat før skatt 54 23 Resultat etter skatt 43 18

Solid ordrereserve

Endúr hadde en ordreinngang på 1,4 milliarder kroner i kvartalet, da konsernet sikret seg flere nye infrastrukturprosjekter i ulike størrelser. Endúrs ordrereserve var dermed på nesten 9,3 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

– Våre datterselskaper vinner et svært mangfoldig spekter av infrastrukturprosjekter, understreker Raaholt.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var 105,6 millioner kroner i andre kvartal.

Positive estimatrevisjoner

«Vi fremhever en rekordhøy ordrereserve på rundt 9,3 milliarder kroner, drevet av en rekordhøye 7,8 milliarder innen marin infrastruktur og solide 1,4 milliarder innen akvakulturløsninger. Innen akvakultur ser vi forbedret lønnsomhet», skriver analytiker Jeppe Baardseth i en oppdatering fra Arctic Securities.

Arctic-analytikeren forventer positive estimatrevisjoner etter torsdagens kvartalstall.