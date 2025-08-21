Norsk Titanium: Henter minst 150 mill. etter kursras

Norsk Titanium har torsdag etter Oslo Børs' stengetid lansert en emisjon på mellom 15 og 20 millioner dollar – mellom 150 og 200 millioner kroner – der Arctic Securities og Pareto Securities er engasjert som tilretteleggere.

Emisjonen ble varslet allerede onsdag morgen i forbindelse med at selskapet presenterte andrekvartalstall. Da skjøv selskapet også på målet om en omsetning på 150 millioner dollar fra 2026 til 2028, som bidro til at aksjen krakket på Oslo Børs.

«Den forsinkede omsetningen betyr at vår breakeven utsettes til begynnelsen av 2027, og vi har startet en prosess for å skaffe ytterligere kapital. Jeg er glad for å se at våre største aksjonærer fortsatt er forpliktet til Norsk Titanium og støtter våre finansieringsplaner,» sa adm. direktør Carl Johnson i forbindelse med onsdagens presentasjon.

Onsdag endte aksjen ned 23,0 prosent til 1,17 kroner – og torsdag falt den nye 10,9 prosent til 1,04 kroner. Det gir et samlet kursfall på 60 prosent hittil i år.

Les også Skroter 2026-mål: Aksjen krakker Norsk Titanium skroter sine 2026-ambisjoner og trenger 150 millioner i ny egenkapital.

White Crystals, Scatec Innovation og Global Portfolio Investments, de tre største aksjonærene i Norsk Titanium med mer enn 45 prosent av aksjene totalt, har garantert for minstebeløpet i emisjonen – 15 millioner dollar.

Selskapet opplyser at emisjonsprovenyet vil bli brukt til å støtte driften og arbeidskapitalbehov. Midlene ventes å være tilstrekkelig for å finansiere selskapet frem mot tidlig 2027, når selskapet nå venter å gå med breakeven.

Tegningskursen i emisjonen er forøvrig ikke fastsatt ennå. Dette vil bli gjort i forbindelse med bokbyggingen, som pågår til klokken 8 fredag morgen.