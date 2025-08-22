Ny REC-skrell: Trenger mer kapital

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.15

REC Silicon hadde inntekter fra videreført virksomhet på 19,9 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 21,4 millioner dollar i første kvartal.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) snudde opp til 4,9 millioner dollar, fra et tap på 4,6 millioner dollar kvartalet før. Oppgangen skyldes en engangseffekt fra endringer i leieavtaler på 13,1 millioner dollar.

«Selskapets fokus vil være å selge mer, stabilisere produksjonen og søke kostnadsreduksjoner, men det er ventet behov for mer kapital,», sier konsernsjef Kurt Levens.

Kontantbeholdningen falt nemlig markant til 8,3 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, fra 16,8 millioner dollar tre måneder tidligere.

Netto rentebærende gjeld beløper seg til 447 millioner dollar ved utgangen av kvartalet.

REC SILICON (Mill. USD) 2.kv/25 2.kv/24 Omsetning 19,9 36,4 EBITDA 4,9 -1,5 EBIT -0,6 -4,4 Nettoresultat -6,9 -50,7

Selskaper peker på lavere enn ventet salg, press i driftskonstander og rentebetalinger. Samt tollsatser, prosjektforsinkelser og svak etterspørsel.

Budet

24. april 2025 annonserte REC et frivillig kontantbud fra Anchor AS (eid av hovedeierne Hanwha Corporation og Hanwha Solutions).

Budet var på 2,20 kroner pr. aksje, tilsvarende rundt 925 millioner kroner i verdi.

11. juli 2025 meldte Anchor at de hadde fått aksept for 43,9 prosent av aksjene – altså langt unna terskelen på 90 prosent.

Deretter kom det et pliktig bud fra Anchor, startet 1. august og løper til 29. august.