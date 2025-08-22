Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og hvit trelast falt med 3,2 prosent i juli 2025 sammenlignet med samme måned i fjor, viser fersk statistikk fra Treindustrien.

Samtidig økte det akkumulert salget i volum pr. juli med 5,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. For impregnert trelast var økningen enda tydeligere: Akkumulert salg pr. juli steg med 15,4 prosent, mens juli isolert viste en volumvekst på 10,4 prosent.

Eksporten av trelast økte med 2,7 prosent sammenlignet med juli 2024, mens eksporten av sagtømmer som råvare har hatt en kraftig oppgang på 16,8 prosent akkumulert pr. juli, ifølge SSB.

Sagtømmerprisene ligger fortsatt på rekordnivå, med 1.088 kroner pr. kubikkmeter til skogeier, ifølge Landbruksdirektoratet.

OPPUSSING: Heidi Finstad, adm. direktør i Treindustrien, forventer at rehabiliteringsmarkedet vil ta seg opp. Foto: Treindustrien

Utfordrer industrien

– Svikt i produksjon av nye boliger og høye råvarepriser kombinert med lave trelastpriser i forhold til kostnadene utfordrer hele treindustrien, sier adm. direktør i Treindustrien, Heidi Finstad.

Hun peker på at bedriftene gjør hva de kan for å tilpasse seg krevende tider, men ser også muligheter:

– Etter en varm sommer tror vi rehabiliteringsmarkedet kan ta seg opp igjen. Renten er på vei ned, bruktboligomsetningen er høy, og dette gir økt oppussing og ombygging. I tillegg kommer reallønnsvekst og lav arbeidsledighet. Det er også et stort behov for energieffektivisering av bygg, og vi forventer at dette markedet styrkes utover høsten, sier Finstad.

Hun understreker samtidig at situasjonen er alvorlig for leverandørindustrien som er tett knyttet til byggenæringen.

– Norsk økonomi går godt på mange områder, men varig tap av produksjonskapasitet og kompetanse i treindustrien vil undergrave målene om å produsere innsatsfaktorer for fremtidens bygg i Norge, sier Finstad.