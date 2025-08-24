Coca-Cola vurderer storsalg

Coca-Cola vurderer å selge kaffekjeden Costa Coffee, ifølge Reuters. Selskapet har engasjert investeringsbanken Lazard for å vurdere ulike alternativer, inkludert et mulig salg.

Ifølge Reuters’ kilder har Coca-Cola hatt innledende samtaler med et lite antall mulige kjøpere, blant annet private equity.

Sky News meldte først om saken og opplyste at indikative bud kan komme tidlig på høsten, men at et salg ikke er endelig bestemt.

Coca-Cola kjøpte Costa Coffee i 2018 for mer enn 5 milliarder dollar for å styrke posisjonen i det globale kaffemarkedet, i konkurranse med blant andre Starbucks og Nestlé.

Ikke fornøyd

Under en resultatpresentasjon i juli antydet Coca-Colas konsernsjef James Quincey at selskapet ikke er helt fornøyd med investeringen i Costa.

– Vår investering i Costa er ikke der vi ønsket at den skulle være fra et investeringshypotese-perspektiv, sa Quincey.

Les også Kaffeprisene går i været – Trump får skylden Prisene på arabica-kaffe på verdensmarkedet har steget med mer enn 30 prosent i august, ifølge Brasils kaffeeksportråd. De legger skylden på USAs tolløkninger.

Videre påpekte konsernsjefen at selskapet vurderer hvordan det kan finne nye vekstmuligheter i kaffekategorien.

– Vi er i en modus hvor vi reflekterer over hva vi har lært, og tenker på hvordan vi kan finne nye veier for å vokse innen kaffe, samtidig som vi fortsetter å drive Costa-virksomheten på en vellykket måte, sa Quincey.