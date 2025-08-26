Stadig flere mister jobben i tysk bilindustri

Ifølge en analyse fra konsulentfirmaet EY var 5,42 millioner sysselsatt i tysk industri ved inngangen til juli i år. Dette var rundt 114.000 færre enn for ett år siden, en nedgang på 2,1 prosent.

Tysk bilindustri sliter aller mest. Der har rundt 51.500 mistet jobben i løpet av det siste året, en nedgang i arbeidsstokken på nesten 7 prosent, viser analysen som bygger på tall fra tyske myndigheter.

Fallende inntekter

Antallet ansatte innen tysk industri har falt med rundt 245.000 siden 2019, og inntektene fra sektoren har falt jevnt de åtte siste kvartalene. Inntektsnedgangen i andre kvartal i år var på 2,1 prosent.

Alle sektorer unntatt elektronikk rapporterte om lavere salg, og tyske bilprodusenter sliter både med synkende etterspørsel, økt konkurranse fra kinesiske produsenter og overgangen til elbiler.

Inntektene i tysk bilsektor falt med 1,6 prosent i andre kvartal, ifølge EY.

Kostnadskutt

Tysk industri sliter blant annet med høye energikostnader, byråkrati, lav innenlandsk etterspørsel og økt toll i USA og synkende eksport til Kina, påpeker EY.

Store selskap som Mercedes-Benz, VW, Bosch, Continental og ZF har alle innført og varslet kostnadskutt og nedbemanning, og Porsche planlegger å avvikle sitt eget batteriselskap Cellforce.

– Vi kommer til å se økende arbeidsledighet blant universitetsutdannede, og det har ikke skjedd i Tyskland på lenge, konstaterer Jan Brorhilker, som er partner i EY.

(©NTB)