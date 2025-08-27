Rana Gruber hadde et kraftig resultatfall i andre kvartal på årsbasis, med en ebitda som endte på 92,5 millioner kroner, ned 55 prosent fra 205 millioner kroner samme periode i fjor. Inntektene falt 40 prosent.

Reduksjonen i inntekter sammenlignet med samme kvartal i fjor skyldes hovedsakelig lavere jernmalmpriser og solgt volum. Kontantkostnadene ble redusert både fra forrige kvartal og fra samme periode i fjor, opplyses det.



Rana Gruber (Mill. kroner) 2.kv/25 2.kv/24 Driftsinntekter 327 548 Ebitda 92,5 205 Nettoresultat 50 121



– I andre kvartal gjennomførte vi viktige vedlikeholds- og forbedringsprosjekter som styrket vårt operative fundament, inkludert forberedende arbeid for to nye plansikter som skal installeres i tredje kvartal, kommenterer administrerende direktør Gunnar Moe.

Styret har besluttet å utbetale utbytte på 24,5 millioner kroner, tilsvarende 0,66 kroner pr. aksje for andre kvartal.



Besluttet investering

Samtidig har styret besluttet å gå videre med etablering av infrastruktur på Storforshei med en investeringsramme på 230 millioner kroner. Investeringen forventes inntjent over levetiden til Stensundtjern og vil også understøtte fremtidige forekomster i området.

– Dette er et viktig tiltak for å støtte vårt langsiktige mål om en kontantkost på 50–55 dollar pr tonn. Investeringen finansieres gjennom ekstern gjeld garantert av Eksfin, og vi forventer også støtte fra offentlige ordninger. Dette vil bidra til å sikre Rana Grubers langsiktige konkurransekraft, sier Moe.

Investeringen kommer i tillegg til det allerede annonserte investeringsprogrammet, og en detaljert tidslinje vil bli gitt på den kommende kapitalmarkedsdagen i november.

Gradvis økte volumer

I andre kvartal utgjorde produksjonen av konsentrat 440.000 tonn, opp fra 421.000 tonn i samme periode i 2024. Produksjonen i første halvår økte også sammenlignet med 2024, til 913.000 tonn.

Produksjonen av magnetitt i kvartalet var 38.000 tonn, opp fra 34.000 tonn i andre kvartal 2024. Fremover forventes gradvis økte volumer av magnetitt etter hvert som selskapet går over til det nye dagbruddet Stensundtjern.