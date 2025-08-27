Den europeiske aluminiumsindustrien er i en dyp krise ettersom Donald Trumps tollregime har ledet til en omdirigering av europeisk skrapmetall til USA. Nå jobbes det på spreng for å innføre krisetiltak, skriver Financial Times.

Mens eksport av aluminium til USA er underlagt en tollsats på 50 prosent, noe som rammer salget, er forsendelser av skrap fritatt for enhver toll.

Tollsatsene har drevet opp de innenlandske amerikanske aluminiumsprisene, noe som gir produsentene økte inntekter til å betale høyere priser for gammelt metall som kan gjenbrukes for å lage nye produkter.

Handler om å overleve

Mangelen på skrap fører til at europeiske resirkuleringsanlegg og smelteverk legges ned.

– Anlegg stenger allerede ned kapasiteten, og for selskaper som driver med resirkulering handler ikke dette om å krympe marginene, men om å overleve, advarer leder for bransjeorganisasjonen European Aluminium, Paul Voss.

– EU har «uker» på å få dette til, legger han til.

Kunngjøring i september

Europakommisjonen vurderer en rekke tiltak som det planlegger å kunngjøre i september. To tjenestemenn sier til Financial Times at det kan inkludere en avgift på eksport av skrapmetall til resten av verden.

«Senest innen utgangen av tredje kvartal vil kommisjonen vurdere tiltak for å sikre tilgjengelighet av skrap», sa en av kildene til avisen.



Tollavtalen som ble inngått mellom EU og USA i juli klarte ikke å redusere tollsatser på aluminium og stål. I stedet ble det en enighet om å jobbe med regler for forsyningskjeden, for å redusere USAs avhengighet av Europa og ekskludere kinesisk stål fra det transatlantiske markedet. EU presser nå på for kvoter som vil frita deler av stål- og aluminiumsindustrien fra tollsatser.

Mellom 2019 og 2024 økte EUs eksport av aluminiumskrap med 53 prosent, mens innenlandsforbruket kun økte med 5 prosent. Mens Kina kjøper to tredjedeler av EUs eksport, har salget til USA nylig skutt i været, som følge av at amerikanske priser nå er 20 prosent høyere enn europeiske.