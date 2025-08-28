Torsdag morgen ble det kjent at de to største aksjonærene i Horisont Energi har solgt alle sine aksjer til 1,50 kroner pr. aksje, 79 prosent over sluttkurs onsdag.

NOS Group er kjøper av aksjene.

Selskapet, som leverer tjenester til olje, gass og energisektoren, vil ta en aktiv rolle i utviklingen av Horisont Energi, ifølge en pressemelding.

– Med vår erfaring fra industriell utvikling ser vi store muligheter for samarbeid og verdiskaping. Investeringen gir oss en nøkkelposisjon i den grønne omstillingen og åpner nye forretningsområder for våre selskaper som vil bli en betydelig bidragsyter til vår strategi om videre vekst, kommenterer konsernsjef Ivar Hognestad i NOS Group.

Fornøyd med eierandelen

NOS Group vil eie 48,52 prosent av Horisont Energi etter dagens aksjekjøp.

Fornøyd: Adm. direktør Ivar Hognestad i NOS Group. Foto: NOS Group

– Vi er fornøyd med eierandelen nå, men så kan det være at vi benytter anledningen til å kjøpe oss opp, men det har vi ikke besluttet enda. Vi er uansett interessert i at aksjonærene er med videre i dette. Vi har ikke tenkt til å kjøpe det opp og ta det av børs. Vi har kjøpt det for å utvikle det videre, sier Hognestad til Finansavisen.

Han sier videre at NOS Group er interessert i det som ligger i Horisont Energi i dag, unntatt aksjene i Barents Blue-prosjektet, som allerede er delt ut som utbytte.

– Det er kjekt når sånne anledninger byr seg. Vi vil bruke tiden fremover til å sementere dette og få det på plass som vi ønsker, fortsetter han.

Unngår avvikling

Horisont Energi besluttet 21. august å legge ned driften og avvikle selskapet innen utgangen av året, etter mislykket forsøk på tiltrekke seg interesse fra investorer og strategiske partnerskap. Selskapets kontantbeholdning var ventet å være 21 millioner kroner pr. 30 september og 18 millioner kroner ved årets slutt.

– De har en del faste kostnader som er fastsatt ut året. Vi har kontroll på det og har tid, i første omgang var det viktig å få gjort dette og informert markedet, så vil vi bruke tiden fremover til å sementere dette skikkelig, sier Hognestad.

Adm. direktør Leiv Kallestad i Horisont Energi ser utelukkende positivt på at NOS Group kommer inn som ny hovedeier.

– Horisont Energi har i lang tid arbeidet for å få inn kapital og eiere som kan videreføre driften i selskapet. Det er derfor etter mitt syn positivt for aksjonærer, selskapet og de ansatte at NOS Group kommer inn som ny hovedeier med ambisiøse planer om å videreutvikle Horisont Energi, sier Kallestad.

NOS Group startet opp i 2008 og omsetter for rundt 600 millioner kroner i året, med om lag 140 ansatte. NOS Group er et underkonsern i BR Industrier.