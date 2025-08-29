Analytikerkorpset uenige – løfter kursmål etter sterke tall

Fredag la AF Gruppen frem tall for andre kvartal. Etter en turbulent børsdag endte aksjen opp 3,31 prosent til 162,20 kroner.

Nå har meglerhusene skrudd opp kursmålene sine, men anbefalingene spriker fortsatt kraftig.

Les også Ti år med salgsanbefaling: – Ingen vinneraksje – Forventningene har vært altfor høye, sier analytiker Simen Mortensen i DNB Markets. På søndag feirer salgsanbefalingen for AF Gruppen tiårsjubileum.

DNB holder fast

Analytiker Simen Mortensen i DNB Carnegie har i over ti år hatt en salgsanbefaling på AF Gruppen. Han gjentar nå sin vurdering, men øker kursmålet fra 120 til 125 kroner etter at resultatene kom inn langt bedre enn ventet. Ifølge Mortensen er verdsettelsen fortsatt høy sammenlignet med nordiske konkurrenter, og marginutsiktene er usikre.

«Vi ser risiko for at inntjeningen fra 2026 til 2027 havner 5–7 prosent under markedets forventninger, skriver Mortensen.

Ifølge DNBs estimater handles aksjen til 16,7 ganger årets inntjening, sammenlignet med nordiske peers på 14,1 ganger.

– Selskapet og deres leveranser synes vi har vært bra hele tiden i forhold til sektoren, men konsensus og forventningene til aksjekursen har vært altfor høye, sa Mortensen til Finansavisen tidligere i år.

ABG Sundal Collier er mer optimistiske. De mener kvartalstallene viser at marginene i Sverige og anleggsdivisjonen er i ferd med å normalisere seg, og peker på at ordrereserven nå er rekordhøy på 44,5 milliarder kroner. ABG beholder kjøpsanbefalingen og setter kursmålet til 185 kroner.

«Vi forventer at konsensusestimatene for inntjening blir løftet 5–8 prosent», skriver analytiker Bengt Jonassen i ABG.

SpareBank 1 mest positive

Vetle Wilhelmsen i SpareBank 1 Markets går enda lenger. Han mener konsensus er for konservativ, og ser vesentlig oppside i aksjen. Kursmålet løftes fra 175 til 190 kroner, med en klar kjøpsanbefaling.

«Marginene er på vei tilbake til nivåene fra 2018–2021, og anleggsvirksomheten utgjør nå en større del av ordreboken. Vi mener dagens verdivurdering er attraktiv», skriver Wilhelmsen.