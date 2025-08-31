Kjøper fregatter fra Storbritannia

– Norge og Storbritannia er nære allierte, med felles interesser og svært tette bånd. Jeg er trygg på at det er riktig med et strategisk partnerskap med Storbritannia om å kjøpe, utvikle og seile fregatter sammen, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under en pressekonferanse søndag.

Regjeringen kunngjorde da at Forsvarets nye fregatter skal kjøpes fra Storbritannia, og blir en del av et større strategisk samarbeid mellom landene.

– Dette partnerskapet vil gi Norge det beste utgangspunktet for å oppnå målene som Stortinget ble enige om i langtidsplanen, sa Støre i en pressemelding.

De britiske fregattene har også vært forsvarssjefens anbefaling, opplyses det.

Strategisk samarbeid

De britiske Type 26-fregattene er utviklet for å oppdage, spore og bekjempe ubåter. Regjeringen har lagt vekt på at de britiske og norske skipene skal være så like som mulig og ha de samme tekniske spesifikasjonene.

– Like fartøyer vil gjøre det mulig for oss å operere enda mer effektivt sammen i krevende oppdrag. Det vil også redusere kostnader og gjøre det enklere å drive felles vedlikehold, sier Sandvik.

Fregattkjøpet er en del av et større, strategisk samarbeid mellom Norge og Storbritannia framover. Støre la også vekt på at investeringen innebærer omfattende britiske investeringer i norsk industri framover.

Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik orienterte søndag om status for kjøp av fregatter, og også forsvarssjef Eirik Kristoffersen var til stede på pressekonferansen.

I forkant opplyste regjeringen at den ville orientere om «status for valg av strategisk partner i anskaffelsen av nye fregatter».

Flere kandidater

I valget av nye fregatter har det stått mellom franske FDI, britiske Type 26, tyske F127 og den amerikanske Constellation-klassen. Norge skal kjøpe minst fem nye fregatter.

Fregattkjøpet kan komme til å koste mer enn 100 milliarder kroner.

Både Storbritannias statsminister Keir Starmer, Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har besøkt Norge de siste månedene.

Alle disse landene er nå informert om den norske avgjørelsen, sa Støre. Stortingets utvidede forsvars- og utenrikskomité er også informert, og Støre hadde en lang telefonsamtale med Starmer lørdag kveld, fortalte han.

Etter Merz' besøk i slutten av juli sa Støre at det ville komme en fregattkunngjøring om «ikke for lang tid».