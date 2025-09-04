Den tyske sportsbilprodusenten Porsche AG må forlate den tyske hovedindeksen Dax, meldte Deutsche Börse i Frankfurt onsdag kveld. Porsche har vært en del av Dax siden desember 2022, ifølge Spiegel.

Dax består av de 40 største og mest verdifulle børsnoterte selskapene i Tyskland, men på grunn av svak utvikling oppfyller ikke Porsche lenger kravene. Volkswagens datterselskap har i lengre tid solgt for få biler, og aksjen har det siste året falt med 36 prosent.

Krise i bilindustrien

Nedgraderingen beskrives som et symbol på krisen i den tyske bilindustrien, der mange selskaper sliter med svakere resultater og press på aksjekursene. De siste ti årene har bilindustriens samlede vekt i Dax også falt betydelig.

Porsche Automobil Holding SE blir imidlertid værende i Dax-indeksen. Selskapet er største eier i Volkswagen med 31,9 prosent og har i tillegg en eierandel på 12,5 prosent i Porsche AG.

Flere endringer i indeksen

Sammen med Porsche forlater også farmasi- og laboratorieleverandøren Sartorius Dax-indeksen. Sammen med Porsche flyttes den ned til MDax, som er indeksen for mellomstore selskaper. Opp rykker i stedet eiendomsplattformen Scout24 og industribedriften Gea. Endringene trer i kraft 22. september.