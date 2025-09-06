Over halvparten mener det brukes for lite på forsvar

Målingen er gjort av Kantar for Forsvarets Forum , og respondentene har fått spørsmålet om de mener Norge bruker for mye, for lite eller akkurat passe med ressurser på forsvar og sikkerhet.

8 prosent svarer at det brukes for lite, mens 27 prosent mener det blir brukt akkurat passe med ressurser. Samtidig viser målingen at menn er mer positive til å bruke mer på forsvar og sikkerhet – 58 prosent mot 48 prosent av kvinnene.

Dessuten mener 9 prosent av mennene som er spurt, at det brukes for mye, mens kvinneandelen er 6 prosent.

Ser man på partitilhørighet er det flest som oppgir at de stemmer Høyre, som mener det brukes for lite – 70 prosent. For Frp er andelen 64 prosent og for Arbeiderpartiet 49 prosent.

Mange Nato-land, inkludert Norge, har brukt store summer på å ruste opp forsvaret i kjølvannet av Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022. I august sa finansminister Jens Stoltenberg (Ap) at Norge ligger i rute til å nå Natos mål om å bruke 5 prosent av BNP (bruttonasjonalprodukt) på forsvarsbudsjettet.

Målet innebærer å bruke 3,5 prosent av nasjonalproduktet på rene forsvarsformål og 1,5 prosent på forsvarsrelaterte formål som infrastruktur.

– Det betyr at Norge ligger godt i rute, fordi vi ligger allerede over 3 prosent når det gjelder rene forsvarsformål, sa Stoltenberg.

Kantars måling ble gjennomført mellom 20. og 27. august, og det var 1027 respondenter. Det er feilmarginer på pluss/minus 1,4-3,1 prosentpoeng i målingen.