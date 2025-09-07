Europeiske stålprodusenter ber EU innføre amerikansk-inspirerte tollsatser på import av stål. De frykter bransjen kan kollapse under press fra billig kinesisk stål og Donald Trumps høye toll, ifølge Financial Times.

Ilse Henne, styreleder i ståldivisjonen til tyske Thyssenkrupp, advarer om at industrien står på spill dersom EU ikke handler.

– Vi trenger beskyttelse, ellers kommer vi ikke til å overleve som en stålindustri, sier Henne til avisen.

Før Trump innførte 50 prosent toll på europeisk stål tidligere i år, slet industrien med konkurranse fra billig kinesisk import og høye energipriser. Tolltiltakene, særlig mot Kina, har økt frykten for at overskudd av billig metall nå blir omdirigert til Europa.

HØY TEMPERATUR: Arbeidere ved Thyssenkrupps stålanlegg i Duisburg, Tyskland. Foto: Alex Kraus

– Vil vi produsere biler i Europa?

Henne advarer om at importen fortsetter å øke selv om etterspørselen i Europa er svak. Frankrike og ti andre EU-land har tidligere foreslått 50 prosent toll utover en viss kvote for å halvere importen.

– Vil vi produsere biler i Europa? Ja eller nei? Vil vi produsere dem med europeisk stål? Ja eller nei? Og hvis det er det vi vil, da må vi ta noen beslutninger, sier hun.

Europas stålindustri ligger allerede nede med brukket rygg. I fjor ble 18.000 sagt opp, ifølge bransjeorganisasjonen Eurofer. Totalt har 90.000 jobber forsvunnet siden 2008.

– Effektivt sett er den europeiske stålindustrien den dårligst stilte av alle EU-industrier, ifølge Eurofer.

EU-kommisjonen har fått det med seg og vurderer en begrensning på hvor mye stål som kan importeres.

– Kommisjonen har som mål å vedta innen utgangen av dette kvartalet en regulering som begrenser mengden stål som kan importeres til EU, sier Olof Gill, talsperson for kommisjonen.