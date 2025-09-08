– Vi har en økning i nybyggingsaktiviteten som også vises i omsetningen for fjoråret. I tillegg har vi styrket både infrastrukturen og bemanningen med 40 nyansatte siden starten av 2024 og ansetter fortsatt nye folk, sier daglig leder Leiv Sindre Muren.

Aktiviteten i fjor steg både innenfor nybygging og ettermarked. Verftet gjennomførte i alt 21 dokksettinger og totalt 32 oppdrag gjennom året.

Myklebust har nå en nybyggingsordrebok som teller fem fartøyer. Verftet skal bygge to hydrogenferger for Torghatten Nord, to konstruksjonsfartøyer til Rem Offshore i Fosnavåg pluss en pelagisk tråler for skotske Sunbeam ltd.

UTVIDER: Verftssjef Leiv Sindre Muren. Foto: WEST MEDIA

Utvider

Parallelt med mange ettermarkedsoppdrag og kommende nybygg har Myklebust de siste månedene forberedt verftet for mer aktivitet, blant annet ved å utvide verftsområdet.

– Dette er et ledd i å styrke infrastrukturen og kapasiteten og vil totalt gir oss cirka 20 prosent større areal, sier Muren.

På konsernbasis hadde Myklebust Verft en omsetning på 817 millioner kroner i 2024 og fikk et driftsresultat på 21 millioner kroner. Før skatt ble årsresultatet 18 millioner.

I august var det jubileumsfeiring med 110-års markering og åpent verft med over 600 besøkende.

– Myklebust feirer 110 år med gode forutsetninger for fremtiden med en ordrehorisont og pågående anleggsutvikling som gjør at vi står godt rustet til å ta verftet videre inn i fremtiden, sier Muren.