Volkswagen-sjefen liker konkurransen fra Kina

Volkswagen-sjef Oliver Blume vil styrke sin posisjon som Europas ledende elbilprodusent gjennom en ny satsing på kompakte og prisgunstige elbiler.

Volkswagen har nå lansert fire nye elbilmodeller, inkludert ID.2 all, ID. GTI Concept og ID. EVERY1 og Blume peker på at selskapet nå er Europas største leverandør av elbiler. Den nye modellen ID. CROSS-konseptet, som skal lanseres i første halvår neste år, er et viktig skritt i denne videre satsingen.

Blume understreker også at selskapet har jobbet hardt de siste årene for å forbedre programvaren og batteriteknologien, og at de nå introduserer en felles battericellekonsept.

ELBIL: Volkswagen lanserte den nye ID.CROSS. Den ventes å rulle ut av fabrikken i løpet av første halvår 2026. Foto: Volkswagen AG

– Vi vil være konkurransedyktige, og i Europa har vi for øyeblikket en markedsandel på 28 prosent i elektrisk mobilitet. Denne nye familien av biler vil bidra til å øke denne andelen ytterligere, uttaler Blume til CNBC.

Volkswagens ID. CROSS-konsept vil ha en startpris på rundt 25.000 euro, tilsvarende omtrent 293.000 kroner. Dette skjer rett før den store bilmessen i München, hvor europeiske bilprodusenter må konkurrere med nye aktører fra Kina.

Blume sier også til CNBC at han ser på konkurransen fra kinesiske elbilprodusenter som positiv.

– Konkurranse, for meg, er veldig positivt. Det er som i sport: når du har gode konkurrenter, må du bli bedre. Det er det vi har forberedt oss på de siste årene, sier han og legger til at han ikke frykter konkurransen.

Til tross for motvinden fra USA er Volkswagen aksjen opp rundt 12 prosent så langt i år.