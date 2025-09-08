Tall fra analysebyrået Cox Automotive viser at Tesla sto for 38 prosent av elbilsalget i USA i august. Det er første gang siden oktober 2017 at selskapet faller under 40 prosent. Til sammenligning hadde Tesla tidligere en markedsandel på over 80 prosent, ifølge Reuters.

Nedgangen forklart

Analytikere peker på at en kombinasjon av økte insentiver fra konkurrentene og mangel på nye modeller fra Tesla bidrar til nedgangen.

– Jeg vet at de posisjonerer seg som et robotikk- og AI-selskap. Men når du er en bilprodusent, og du ikke har nye produkter, vil markedsandelen din begynne å falle, sier direktør for bransjeinnsikt i Cox, Stephanie Valdez Streaty, til Reuters.

Mens konkurrenter lanserer nye elbiler, har Tesla satt mye av sin satsing på prosjekter som robotaxi og humanoide roboter, samtidig som planene om rimeligere modeller er utsatt eller skrinlagt.

Skadet merkevaren

Cox har også fullstendige tall for juli. Da falt Teslas markedsandel til 42 prosent, ned fra 48,7 prosent i juni. Nedgangen var den kraftigste siden mars 2021, da Ford lanserte sin Mustang Mach-E.

Elon Musks politiske engasjement og tilknytning til Donald Trump antas ifølge Reuters å ha skadet merkevaren, og være en medvirkende årsake til fallet.

Tesla-aksjen er ned 13,1 prosent på Nasdaq så langt i år, men fremdeles opp 52,4 prosent det siste året.