Gigantfusjon: Blir en av verdens største

Anglo American har inngått avtale om å fusjonere med kanadiske Teck Resources.

Det kombinerte selskapet blir en av verdens største produsenter av kobber, med en produksjon på rundt 1,2 millioner tonn i året. I tillegg kommer betydelige ressurser innen jernmalm, sink og andre mineraler.

Ifølge en melding tirsdag vil Anglo Americans aksjonærer eie 62,4 prosent av det sammenslåtte selskapet, mens Teck-aksjonærene får kontroll over de resterende 37,6 prosentene. Før sammenslåingen fullføres vil Anglo betale ut et ekstraordinært utbytte på 4,5 milliarder dollar til sine investorer.

Ledelsen i de to selskapene omtaler fusjonen som et «naturlig steg» som gir både robusthet og vekstmuligheter. Anglo Americans sjef Duncan Wanblad blir toppsjef i det nye selskapet, mens Tecks Jonathan Price går inn som nestleder.

«Både Anglo American og Tech mener at fusjonen vil være svært attraktiv for begge selskapers aksjonærer og interessenter, og vil forbedre porteføljekvaliteten, robustheten og den strategiske posisjoneringen», skriver selskapene.

Hovednoteringen vil være i London i tillegg til noteringer i Johannesburg, Toronto og på New York-børsen, og med hovedkontor Canada. Sammenslåingen ventes å gi årlige synergier på 800 millioner dollar.

Anglo American stiger over fem prosent på London-børsen tirsdag.