Kraftig prisfall: Varsellampene blinker på Wall Street

Fallende tømmerpriser gjør at varsellampene på Wall Street blinker om mulige problemer på «Main Street».

Markedet for trelast har blitt hardt rammet av handelsusikkerhet og et forverret boligmarked. Etter å ha nådd det høyeste nivået på tre år i august, har tømmerprisene falt med hele 24 prosent.

Nedgangen er bekymringsfull ettersom det har vært en pålitelig ledende indikator på retningen i boligmarkedet, så vel som den bredere økonomiske aktiviteten, skriver Wall Street Journal.

Under pandemien ble tømmerprisene nær tredoblet, et tidlig tegn på inflasjon og forstyrrelser i forsyningskjedene. Da Federal Reserve begynte å heve renten i 2022 for å dempe inflasjonen, var tømmer blant de første råvareprisene som falt i verdi. Nå signaliserer prisene forsiktighet igjen.

Prisfallet kunne også vært enda større, hadde ikke to av Nord-Amerikas største sagbruk redusert produksjonen, noe som har dempet nedgangen. Analytikere og tradere mener imidlertid at det må ytterligere kutt i produksjonen til for å lette tilbudsoverskuddet.

Laveste siden 2020

Antallet byggetillatelser til boliger i USA falt i juli til en sesongjustert årlig rate på rundt 1,4 millioner enheter, det laveste antallet siden juni 2020. Tillatelser for bygninger med fem eller flere enheter falt 9,4 prosent på årsbasis.

Boliglånsrentene har imidlertid falt noe tilbake, og Wall Street priser inn et nytt rentekutt fra Federal Reserve denne måneden. Lavere lånekostnader kan gi ny fart til boligbyggingen og stimulere kjøpelysten i boligmarkedet.

Samtidig kan rimeligere kreditt gjøre det mer attraktivt for eksisterende boligeiere å ta opp lån med pant i egen bolig for å finansiere oppussing – et segment som utgjør den største enkeltkilden til etterspørsel etter trelast.