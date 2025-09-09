Volvo-sjefen: – Noen vestlige bilmerker vil ikke overleve

Håkan Samuelsson ble hentet tilbake som konsernsjef i Volvo Car AB i april, etter flere år med fallende salg, programvareproblemer og forsinkede modeller. I et intervju med Bloomberg forteller han at målet er å gjenreise tilliten til selskapet og sikre en lønnsom overgang til elektriske biler.

Stor mulighet

– Elektrifisering er en stor mulighet, og Volvo skal bli et mer lønnsomt og større elbilselskap. Det er vårt løfte, sier Samuelsson.

Han erkjenner at situasjonen ble verre enn forventet, blant annet på grunn av nye tollsatser og tapte inntekter etter forsinkelsen av elmodellen EX90.

– To og et halvt år med inntekter er tapt og vil ikke kunne hentes inn igjen. Kundene har kjøpt andre biler, sier Samuelsson til Bloomberg.

Tre prioriteringer

For å snu utviklingen peker han på tre prioriteringer: kostnadskutt, økt salg og en revitalisering av selskapets langsiktige teknologiske strategi.

– Vi må gjenvinne vår posisjon innen teknologisk utvikling. Vi trenger noen fyrtårnsprosjekter hvor vi tar lederskap, sier han.

Han er tydelig på at elbilskiftet er uunngåelig, men at ikke alle produsenter vil klare overgangen.

– Bilindustrien blir elektrisk, det er ingen vei tilbake. Om ti år vil biler være helelektriske og billigere. Men dette vil utløse en restrukturering. Noen selskaper vil tilpasse seg og overleve. Andre vil ikke klare det, sier Samuelsson.