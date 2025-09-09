Envipco, som avholder kapitalmarkedsdag tirsdag, ser en total markedsmulighet på rundt 4 milliarder euro de neste fire årene, og har som mål å ta en markedsandel av dette på minst 30 prosent.

– Vi ser en enestående markedsmulighet som oppstår i årene som kommer, og vår dokumenterte merittliste i europeiske markeder gjør oss trygge på at vi vil kapre en svært betydelig andel av dette markedet, kommenterer administrerende direktør Simon Bolton.

–Vi har teknologiene og produktene, den operative kapasiteten og det kommersielle oppsettet på plass for å bevege oss fremover med kraft, fortsetter Bolton.

Regulatorisk medvind

Envipco peker på at EUs kommende Packaging and Packaging Waste Regulations (PPWR) vil gi ytterligere fart til utrullingen av pantesystemer på kontinentet.

Mens det globalt tok nær 50 år å installere de første 100.000 pantemaskinene, forventes det nå etterspørsel etter ytterligere rundt 200.000 nye maskiner de neste fem årene.

Finansielle ambisjoner

Parallelt med vekstplanene gjentar selskapet sine finansielle ambisjoner, som legger opp til en bruttomargin på 40 prosent og en ebitda-margin på 20 prosent, basert på økt volum og effektivisering.

I andre kvartal var bruttomarginen på 38,0 prosent, mens ebitda-marginen var 1,6 prosent.

Analytiker Niclas Gehin i DNB Carnegie venter at konsensusestimatene for resultat pr. aksje i 2025-2027 vil forbli uendret basert på materialet presentert under kapitalmarkedsdagen, og argumenterer for at en nøytral reaksjon i aksjekursen er berettiget i dag.