Rekordsatsing kollapset: Krever alt tilbake

Det svenske batteriselskapet Northvolt satset i Canada gjennom datterselskapet Northvolt Six. I september 2023 ble det lovet en grønn gigafabrikk utenfor Montréal, med utsikter til milliardinntekter for provinsen Quebec.

Fredag ble Northvolt Six erklært insolvent av en kanadisk domstol, melder Affärsvärlden.

Noen dager tidligere hadde Quebecs økonomiminister Christine Frechette sagt at provinsen ikke ville bidra med mer kapital, ettersom selskapet ikke hadde lagt frem en plan som ivaretok provinsens interesser.

Største investering noensinne

Quebec hadde investert 510 millioner kanadiske dollar – rundt 3,7 milliarder norske kroner, som var den største private investeringen i provinsens historie.

Av dette forduftet 270 millioner i morselskapets konkurs i mars, mens resten ble gitt som lån til fabrikkprosjektet i Canada.

Provinsen inngikk en avtale med Northvolt North America om å gi tid til å finne en kjøper eller ny investor, med frist 1. september. Men Northvolts nye amerikanske eier Lyten klarte ikke å lande en løsning.

Nå forsøker Quebec å hente inn igjen pengene, totalt 260 millioner dollar med renter. Så langt har provinsen sikret rundt 200 millioner fra Northvolts bankkonto, men mangler fortsatt 60 millioner kanadiske dollar – tilsvarende 433 millioner norske.

I tillegg krever Quebec å få tilbake tomten der fabrikken skulle bygges, et prosjekt som etter planen skulle gi 3.000 arbeidsplasser.