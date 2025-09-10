Forsvarsrally: – Økt geopolitisk risiko

Flere forsvarsaksjer har medvind onsdag etter en rekke nyheter det siste døgnet.

Israels forsvar (IDF) gjennomført tirsdag ettermiddag et luftangrep mot Hamas-ledere i Doha, Qatar. Ifølge SB1M skal flere personer ha blitt drept, blant dem sønnen til en sentral Hamas-leder og en qatarsk sikkerhetstjenestemann.

Angrepet har fått Qatar til å reagere kraftig, og landets statsminister uttalte at Qatar forbeholder seg retten til å svare. Ifølge SB1M er det etter alt å dømme første gang Israel har gjennomført en militæroperasjon på qatarsk jord – et land som regnes som en nær alliert av USA og en viktig kunde av Kongsberg Gruppen gjennom NASAMS-leveranser de siste syv årene.

Les også Tyrkia: Støtter Qatar med alle midler Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan lover Qatar full støtte etter Israels angrep.

Qatar: Forbeholder oss retten til å svare på Israels angrep Qatars statsminister sier landet forbeholder seg retten til å komme med en respons på Israels angrep i Doha.

Ekspert om Israels angrep: – En rød linje er krysset – En tydelig opptrapping, sier Midtøsten-ekspert Anders Persson om Israels angrep mot Hamas i Qatar.

Økt geopolitisk risiko

I tillegg har Russland gjennomført et omfattende luftangrep mot vestlige Ukraina. Polen melder om 19 krenkelser av sitt eget luftrom i løpet av natten, og har bedt om at artikkel 4 i Atlanterhavspakten iverksettes. Artikkelen sier at medlemslandene skal rådslå med hverandre når et lands territorielle ukrenkelighet er truet.

Ifølge Bloomberg er det første gang Polen, et NATO-medlem, har skutt ned militære fly som har krenket landets luftrom siden starten av Russlands invasjon av Ukraina.