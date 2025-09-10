Forsvarsrally: – Økt geopolitisk risiko

Flere forsvarsaksjer har medvind onsdag etter en rekke nyheter det siste døgnet.
Israels forsvar (IDF) gjennomført tirsdag ettermiddag et luftangrep mot Hamas-ledere i Doha, Qatar. Ifølge SB1M skal flere personer ha blitt drept, blant dem sønnen til en sentral Hamas-leder og en qatarsk sikkerhetstjenestemann.
Angrepet har fått Qatar til å reagere kraftig, og landets statsminister uttalte at Qatar forbeholder seg retten til å svare. Ifølge SB1M er det etter alt å dømme første gang Israel har gjennomført en militæroperasjon på qatarsk jord – et land som regnes som en nær alliert av USA og en viktig kunde av Kongsberg Gruppen gjennom NASAMS-leveranser de siste syv årene.
Økt geopolitisk risiko
I tillegg har Russland gjennomført et omfattende luftangrep mot vestlige Ukraina. Polen melder om 19 krenkelser av sitt eget luftrom i løpet av natten, og har bedt om at artikkel 4 i Atlanterhavspakten iverksettes. Artikkelen sier at medlemslandene skal rådslå med hverandre når et lands territorielle ukrenkelighet er truet.
Ifølge Bloomberg er det første gang Polen, et NATO-medlem, har skutt ned militære fly som har krenket landets luftrom siden starten av Russlands invasjon av Ukraina.
«Begge hendelsene vil trolig bidra til økt geopolitisk risiko og en sterkere følelse av utrygghet, noe som igjen kan styrke viljen til å øke forsvarsbudsjettene. Selv om vi har med to alvorlige situasjoner å gjøre, og normalt er tilbakeholdne med å kommentere geopolitikk, vurderer vi det likevel slik at ingen av hendelsene nødvendigvis vil eskalere til en større konflikt. Etter vårt syn er det likevel situasjonen mellom Polen og Nato som er mest alvorlig for europeiske forsvarsselskaper,» skriver SB1M i en kommentar.
Fransk linje
I Frankrike har den nye statsministeren onsdag også tydeliggjort sin harde linje.
Ifølge Goldman Sachs er Sébastien Lecornu en av president Macrons mest tydelige støttespillere i arbeidet med å styrke det franske forsvaret – med økte forsvarsbudsjetter og løfter om aktivt fransk engasjement i forsvaret av Ukraina.
«Kongsberg Gruppen har historisk gjort det bra i tider etter geopolitiske hendelser,» påpeker SB1M.
KOG-aksjen handles opp 3,7 prosent til 305,35 kroner like før klokken 12.
Yara-reaksjon
Meglerhuset peker også på at Qatar i 2023 var verdens niende største eksportør av ammoniakk, niende største produsent av urea og verdens nest største urea-eksportør – kun bak Russland.
«Det er derfor forståelig at markedet reagerte med en viss villighet til å prise inn produksjonsrisiko for urea, noe som bidro til kursoppgangen i Yara-aksjen i går. Etter vårt syn fremstår imidlertid hendelsen i stor grad som støy, særlig sett i lys av amerikansk meglingsarbeid og IDFs tydelige målsetting. Vi forventer derfor ikke ytterligere eskalering i Qatar som direkte truer landets gjødselproduksjon eller -eksport,» heter det.
«Vi forventer derfor at noe av Yaras meravkastning fra i går kan bli reversert i dag, avhengig av videre geopolitisk utvikling,» skriver SB1M.
Yara er i skrivende stund ned 2,0 prosent til 362,90 kroner, etter å ha steget 2,4 prosent tirsdag.