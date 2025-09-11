I en ny analyse fra Bengt Jonassen og Martin Melbye i ABG Sundal Collier har duoen sett på hva Yara må gjøre for å imøtegå miljøkravene i Europa og Norge. Analysen går under tittelen Catch-22 for å illustrere dilemmaet Yara møter for å unngå EUs stadig strengere kvotesystem (ETS) og innføringen av CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

«Med betydelig politisk usikkerhet rundt reguleringer, subsidier, straffer og økonomiske konsekvenser, vil Yara måtte navigere i et krevende landskap i årene som kommer.»

«I denne analysen vil vi vise at Yara må redusere utslippene for å opprettholde sin nåværende inntjeningsevne. Implementeringen av ETS/CBAM vil redusere Yaras langsiktige inntjeningsevne med rundt 25–30 prosent, og den frie kontantstrøm med 70–80 prosent, dersom selskapet ikke gjør noe utover CO2-fangsten ved Sluiskil,» står det i analysen.

Yara Sluiskil er en gigantisk ammoniakk- og mineralgjødselfabrikker i Nederland. For tre år siden inngikk Yara og Northern Lights en avtale om å transportere og lagrer CO2. Dette skal bidra med å kutte CO2-utslippene med 800.000 tonn, tilsvarende 0,5 prosent av Nederlands samlede utslipp.

Men dette er ikke nok når CO2-kvotene på sikt forsvinner og Europa innfører CBAM for å unngå karbonlekkasje. Denne nye karbontollen til EU vil gjøre at Yara, og alle andre selskaper, må kutte utslippene på produkter som er tiltenkt det europeiske markedet, uavhengig av hvor produksjonen finner sted.

Vil ta tid

Det vil imidlertid ta tid før disse effekter slår inn.

«Yara vil oppleve en moderat medvind frem til 2032, deretter vil selskapet møte betydelige motvinder som følge av implementeringen av ETS/CBAM. Spillereglene vil ikke være utjevnet, og Yara må redusere sine CO₂-utslipp innen 2033 for å unngå en større negativ effekt på selskapets langsiktige inntjeningsevne,» står det i analysen.

De estimerer at nettoeffekten vil være et tap på rundt 700 millioner dollar pr. år fra og med 2034.