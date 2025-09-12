Utbyggingen av Europas luftvern har skutt fart etter Russlands opptrapping av droneangrep mot Ukraina. 19 droner – hvorav de fleste ble sendt via Belarus – krenket polsk luftrom natt til onsdag denne uken, og utløste diplomatisk uro og økt militær beredskap langs Natos østlige flanke.

Rheinmetall og konsernsjef Armin Papperger står klar til å hjelpe Nato-landet Polen hvis selskapet blir spurt.

– Europa må investere

– Europa må utvikle anti-dronesystemer svært kostnadseffektivt, og samtidig øke produksjonskapasiteten. Jeg tror Ukraina trenger dobbelt så mye som landet har i dag, men vi må investere i Europa fordi Europa har nesten ingenting, sier han til Financial Times under forsvarsmessen DSEI i London.

Kapasiteten er allerede i vekst, eksempelvis hos Rheinmetall selv som nå sikter mot å produsere 200 av sitt mobile luftvernsystem Skyranger i året.

– Etter onsdagens droneangrep har vi møtt offisielle polske tjenestepersoner for å diskutere hva vi kan gjøre umiddelbart for å beskytte Polens grenser. Vi forventer å levere Skyranger-systemer til Ukraina i løpet av året, fortsetter Papperger til avisen.

Spår lavere dronepriser

EU-land har de siste ukene blitt enige om å sende luftvernsystemer og ammunisjon til Kyiv fra egne lagre, men Rheinmetall-sjefen påpeker overfor Financial Times at tradisjonelle, missilbaserte luftvernsystemer er kostbare sammenlignet å produsere droner.

VIL SELGE DRONEVERN: Rheinmetall, ledet av Armin Papperger. Foto: Bloomberg

– Det å skyte et våpen til 200.000 eller 500.000 dollar mot en drone til 20.000 dollar gir absolutt ingen mening. Droneprisene vil trolig falle ytterligere, og vi har et system som kan nøytralisere droner for 5.000 dollar. Økonomisk gir det veldig mye mening, sier han.

Russland feilberegnet?

USAs president Donald Trump antydet torsdag at de russiske dronene i Polen kan ha vært et resultat av en feilberegning, snarere enn en bevisst provokasjon.

– Jeg er ikke fornøyd med situasjonen, men forhåpentlig blir det slutt på dette, sa Trump til ifølge Reuters journalister før han gikk om bord i presidenthelikopteret Marine One.

Polens utenriksminister Radoslaw Sikorski avviser Trumps spekulasjoner, og kontrer i et X-innlegg med at russerne ikke har feilberegnet. Fredag samles FNs sikkerhetsråd i et hastemøte for å diskutere saken.

Det russiske forsvarsdepartementet uttalte onsdag at det ikke har hatt planer om å angripe mål i Polen.

A report from Ukraine. The drone incident was not a mistake. pic.twitter.com/D0AKzkbbV2 — Radek Sikorski (@radeksikorski) September 12, 2025

Danmark ruster opp

Europa ruster likevel opp luftvernet, og på en pressekonferanse fredag presenterte den danske regjeringen kjøp av åtte langtrekkende fransk-italienske SAMp/T-systemer for 58 milliarder danske kroner, i det som er det største våpeninnkjøpet Danmark noensinne har gjort.

Danmark velger dermed bort det amerikanske Patriot-systemet, noe forsvarsminister Troels Lund Poulsen forklarer med for lang ventetid.