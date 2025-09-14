Meglertopp: Skatteflykter og går på børs med USA-kupp

Per Olav Karlsen kapret et amerikansk skipsverft uten én krone i innsats, og kjøpt en pengemaskin i Dubai. Nå går han på børs i Sverige for 800 millioner og vil hamstre skipsverft i Norden og Europa.

14. sep.
SER FOR SEG EN BOOM: Per Olav Karlsen har planen klar. Han inviterer skipsverft i Norge, Sverige og Europa til å slå seg sammen med Cosmos Maritime and Defence Industries der planen er å kopiere koreanere på produktivitet og innkjøpskostnader. FOTO: Jørgen Hyvang
