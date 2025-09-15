Article lead
Nykommer: Carl August Ameln er styreleder i First Risk Capital og tilbake på 400-listen etter mange års fravær. Eivind Yggeseth

Odelsgutt fra Lier god for 2,1 milliarder

Han debuterte på Kapitals liste over Norges 400 rikeste for mer enn 20 år siden, før han forsvant ut. Nå er gründeren tilbake – etter en reise få andre kan vise til.

Category iconIndustri
Carl August Ameln
Oppdatert 16. sep.Publisert 15. sep.
Jan Christian Grandre
Tonje K. Tellefsen
Petter Høst Sølna