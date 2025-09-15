Rheinmetall kjøper Lürssen: Vil bli maritim stormakt

Tyske Rheinmetall tar et nytt skritt innen marinesektoren og kjøper Naval Vessels Lürssen (NVL) fra Lürssen Group. Prisen er ikke offentliggjort, men konsernsjef Armin Papperger omtaler oppkjøpet som et viktig steg i konsolideringen av den tyske og europeiske forsvarsindustrien, ifølge Financial Times.

– Vi skaper en maritim stormakt i Tyskland, sier Papperger.

NVL bygger fregatter, korvetter, minejaktfartøy og logistikkskip, og driver i tillegg vedlikehold og reparasjon. Divisjonen har fire verft i Nord-Tyskland og omsatte for rundt 1 milliard euro i fjor.

Lürssen-familien har lenge ønsket å selge militærvirksomheten for å konsentrere seg om yachter, og skilte ut virksomheten i 2021.

Vil tilby missiler

NVL har en stor del av arbeidet med Tysklands nye F126-fregatter, som bygges i samarbeid med nederlandske Damen Naval. Regjeringen økte i fjor bestillingen fra fire til seks skip, men prosjektet har vært rammet av forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Første leveranse er utsatt til tidligst 2031, skriver FT.

For Rheinmetall markerer kjøpet en betydelig ekspansjon. Selskapet produserer allerede radarsystemer og undervannsvåpen, men vil med NVL kunne tilby alt fra missiler og kanoner til sensorer og elektronikk fra én leverandør.

Siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i 2022, har europeisk forsvarsindustri opplevd kraftig vekst. Rheinmetall-aksjen har steget markant, og selskapet er nå verdsatt til nær 90 milliarder euro, ifølge FT.

Oppkjøpet ventes sluttført innen tidlig 2026, avhengig av konkurransemyndighetenes godkjenning. Papperger understreker at ambisjonen er både vekst og styrket forsvarsevne for Tyskland og Nato-allierte.