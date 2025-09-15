Fabrikktrøbbel koster Borregaard 50 millioner

Et driftsavbrudd ved et anlegg i Sarpsborg fører til en smell på mellom 40 og 50 millioner kroner for Borregaard.

Category iconIndustri
BRG
·
Publisert 15. sep. | Oppdatert 15. sep.
Article lead
+ mer
lead
FEIL: En driftsstans ved Borregaards fabrikker i Sarpsborg fører til produksjonsproblemer. Foto: Borregaard
FEIL: En driftsstans ved Borregaards fabrikker i Sarpsborg fører til produksjonsproblemer. Foto: Borregaard
William Bugge
Journalist
Tips meg
Del

Borregaard melder etter børsens stengetid mandag ettermiddag at selskapet har opplevd et uforutsett driftsavbrudd ved et anlegg på Sarpsborg-området som leverer en nøkkelkjemikalie brukt i produksjonen av spesialcellulose. 

I perioden med driftsstansen var produksjonen av cellulose begrenset til kvaliteter utenfor standardspesifikasjonene, noe som resulterte i forsinkelser av leveranser av enkelte spesialcellulosekvaliteter, opplyses det.

Produksjonen av andre produkter ved bioraffineriet, inkludert ligninbaserte biopolymerer, bio-vanillin, bioetanol og cellulosefibriller, forble upåvirket.

Leveranser av spesialcellulose i tredje kvartal forventes nå å utgjøre om lag 30.000 tonn, sammenlignet med det tidligere prognoserte intervallet på 35.000 til 38.000 tonn, som ble kommunisert i rapporten for 2. kvartal. 

Den estimerte negative effekten på konsernets EBITDA for 3. kvartal ligger i området 40–50 millioner kroner, opplyses det.

Industri

Informasjon om bruk av AI