Borregaard melder etter børsens stengetid mandag ettermiddag at selskapet har opplevd et uforutsett driftsavbrudd ved et anlegg på Sarpsborg-området som leverer en nøkkelkjemikalie brukt i produksjonen av spesialcellulose.

I perioden med driftsstansen var produksjonen av cellulose begrenset til kvaliteter utenfor standardspesifikasjonene, noe som resulterte i forsinkelser av leveranser av enkelte spesialcellulosekvaliteter, opplyses det.

Produksjonen av andre produkter ved bioraffineriet, inkludert ligninbaserte biopolymerer, bio-vanillin, bioetanol og cellulosefibriller, forble upåvirket.

Leveranser av spesialcellulose i tredje kvartal forventes nå å utgjøre om lag 30.000 tonn, sammenlignet med det tidligere prognoserte intervallet på 35.000 til 38.000 tonn, som ble kommunisert i rapporten for 2. kvartal.

Den estimerte negative effekten på konsernets EBITDA for 3. kvartal ligger i området 40–50 millioner kroner, opplyses det.