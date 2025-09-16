Elon Musk: Full fokus på Tesla etter milliardkjøp

Elon Musk har ikke kjøpt Tesla-aksjer på flere år, men de ferske kjøpene markerer hans første åpne kjøp av Tesla-aksjer siden februar 2020, fordelt på 26 transaksjoner til priser mellom 371,90 og 396,36 dollar, ifølge Investor’s Business Daily.



Markedet reagerte positivt på Musks aksjekjøp, og Tesla-aksjen steg til 425,70 dollar mandag før den landet på 410,04. Analytikerne er likevel splittet.

Lange dager

På fredag skrev Elon Musk på X fredag at han jobbet med ingeniørteamet bak Optimus-roboten, før han lørdag deltok i tekniske gjennomganger av den kommende AI5-brikken. Han beskriver brikken som avgjørende for Teslas fremtidige produkter og integrerte kunstige intelligens.

Deretter var det 12 timer med møter på tvers av Tesla-avdelinger, men med særlig fokus på AI/Autopilot, Optimus-produksjon og bilproduksjon/levering.

Han fortalte også at han mandag besøkte selskapets datasenter i Memphis og fulgte opp fremdriften på transformator- og kraftproduksjon.

Samtidig viser ferske tall at Teslas salg i Kina ligger bak fjoråret, selv om antallet registreringer steg til 15.350 i uken 8.–14. september. Dette inkluderte 9.460 Model Y, 1.030 av den nye seks-seters Model Y L og 4.860 Model 3.

Model Y-salget i august falt 13 prosent sammenlignet med året før, og hittil i år er registreringene i Kina ned 7 prosent, ifølge Investor’s Business Daily.

Analytikerne er splittet

– Vi ser dette som et klart tillitssignal fra Musk, sier analytiker Jed Dorsheimer i William Blair.

– Vi mener aksjens verdivurdering har løsrevet seg fra de underliggende fundamentale forholdene, uttaler analytiker Garrett Nelson i CFRA.

Tirsdag stiger aksjen 2,2 prosent til 419 dollar og går med det forbi Berkshire Hathaway i børsverdi. Aksjen er med det opp 4,5 prosent så langt i år, opp 86 prosent det siste året og 186 prosent de siste fem årene.

Børsverdien er på 1.350 milliarder dollar, mens Musk selv er ifølge Bloomberg Billionairs Index god for 420 milliarder dollar, tilsvarende 4.100 milliarder kroner.