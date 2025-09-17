Kone: Vurderer nytt oppkjøpsforsøk av tysk heisprodusent

Finske Kone vurderer et nytt bud på konkurrenten TK Elevator, samtidig som selskapets eiere utforsker muligheten for børsnotering, melder Bloomberg.

Kone har ifølge kilder med kjennskap til saken innledet samtaler med rådgivere og vurderer ulike finansieringsalternativer knyttet til et mulig oppkjøp av hele eller deler av TK Elevator. På grunn av overlappende virksomhet i Europa vil det trolig være nødvendig å inngå et partnerskap for å unngå konkurranserettslige utfordringer.

TK Elevator er i dag eid av oppkjøpsfondene Advent og Cinven, som nylig har startet forberedelser til en potensiell børsnotering.

Ifølge Bloomberg har de to fondene fått presentert forslag fra ulike banker og vurderer nå hvilken aktør som skal bistå som uavhengig finansiell rådgiver.

Kone har vært interessert i TK Elevator i flere år og var sammen med CVC Capital med i budkampen i 2020. Den gangen planla CVC å overta den europeiske virksomheten, men duoen trakk seg, og Advent og Cinven vant budrunden med et oppkjøp verdt 17,2 milliarder euro. Tidligere i år gikk Saudi-Arabias statlige investeringsfond inn som medeier i TK Elevator, noe som verdsatte selskapet til over 23 milliarder euro inkludert gjeld, ifølge Bloomberg.

– Vår posisjon er uendret. Vi har i flere år sagt at vi mener det er rom for videre konsolidering i bransjen, ifølge en talsperson for Kone.

Mangedoblingskandidat

Ulf Huse som ofte omtales som børsens «wonderboy» har lenge trukket frem Thyssenkrupp som en mangedobblingskandidat, noe han har kommunisert hyppig på X. Da Huse først omtalte aksjen i februar kostet den rundt 4 euro, onsdag stengte den i 13,7 euro aksjen.

I mellomtiden har det skjedd mye i selskapet, blant dette utskillelse av TK Elevator, Marine Systems, kostnadskutt og økende forventninger til forsvarssektoren.