Funnet kjøper: Analytiker venter tosifret kursoppgang

Elkem har siden januar jaktet etter en kjøper av selskapets silikonvirksomet, som har vært konsernets store problembarn de siste årene. Nå melder selskapet at de har gått inn i eksklusive forhandlinger med en stor industriell aktør, ifølge en børsmelding torsdag.
Salgsprosessen er en del av Elkems strategiske gjennomgang, og selskapet omtaler avtalen som en viktig milepæl i et krevende marked. Etter å ha vurdert flere alternativer, har selskapet valgt å gå videre med en aktør som allerede har en betydelig posisjon i den globale kjemikalieindustrien.
«Elkem er overbevist om at en mulig transaksjon vil gi den beste løsningen for både silikondivisjonen, selskapet og alle interessenter», heter det i meldingen.
Transaksjonen er betinget av forhandlinger og nødvendige godkjenninger, men Elkem forventer at den kan sluttføres i løpet av første halvår 2026.
Analytiker venter tosifret kursoppgang
Pareto-analytiker Marcus Gavelli peker på at Elkem fremhver at prosessen er i tråd med den strategiske gjennomgangen.
«Det tolker vi som at de pågående forhandlingene er innenfor intervallet på 10-21 milliarder kroner, som ble skissert i rapporten for fjerde kvartal 2024», skriver analytikeren.
Gavelli forventer at markedet i det minste vil prise inn et salg i den nedre enden av det indikerte intervallet i dag, og ser rom for en kursoppgang på over 10 prosent.
Positive forvaltere tross Kina-usikkerhet
Silikonvirksomheten har vært Elkems store hodepine de siste årene. I andre kvartal falt ebitda-resultatet for virksomheten med 54 prosent på årsbasis. Nedgangen var drevet av svake råvaremarkeder, drevet av historisk lave prisnivået i Kina.
«Gjennomgangen er igangsatt med å et mål om å effektivisere Elkem, samt å muliggjøre allokering av kapital for å akselerere veksten i divisjonene Silicon Products og Carbon Solutions», skrev selskapet i sin rapport for andre kvartal.
I juni sa Storebrand-forvalter Alf Inge Gjerde til Finansavisen at Elkem prises til mindre enn halvparten av bokført egenkapital – mye fordi kinesiske Bluestart eier mesteparten av selskapets aksjer, noe som skaper usikkerhet.
– Materialiserer den pågående salgsprosessen av Silicones–divisjonen seg, vil mye av Kina-usikkerheten falle bort, balansen vil styrkes, og endel av provenyet kan utbetales som utbytte, sa Gjerde da.
Også forvalter Martin Mølsæter i First Generator har sagt at et salg virksomheten er positivt for Elkem.
– Lokale kinesiske kjøpere kan betale en god pris. De har ikke samme bekymringer for omdømmerisiko. Elkem kjøper ikke råvarer fra Xinjiang-provinsen, selv om det er billigst, fordi det kan gi negativ medieomtale. Det bryr ikke kinesiske aktører seg om.
Et eventuelt salg vil gi Elkem et helt annet utgangspunkt, mener han.
– Da står du igjen med den nordiske delen av virksomheten, som er verdt rundt 25-30 kroner. Silisium er nå definert som en kritisk råvare av EU, og vil få økt strategisk betydning. Den nordiske delen kan levere et overskudd på 2–3 kroner pr. aksje i året, hevdet han i juni.