Det pansrede artillerivognen K9 har en 155 mm kanon som kan skyte granater over 40 kilometer, opplyser Forsvarsmateriell i en pressemelding.

Artilleriskytsene skal leveres til Forsvarsmateriell mot slutten av 2027 og overføres til Hæren i 2028.

Fra før har Norge anskaffet 28 K9-vogner og 14 K10-ammunisjonskjøretøy til Brigade Nord fra det sørkoreanske selskapet. Dette har erstattet de gamle M109-vognene som Hæren brukte i 50 år og som nå er donert til Ukraina.

– Dette er en viktig milepæl i oppbyggingen av den nye artilleribataljonen i Finnmarksbrigaden, slik langtidsplanen for Forsvaret legger opp til. Krigen i Ukraina har vist at artilleri er avgjørende i en moderne hær. Å styrke denne kapasiteten i nord er spesielt viktig i dagens sikkerhetspolitiske situasjon, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

Kontrakten ble undertegnet i Oslo tidligere torsdag. Direktør Gro Jære i Forsvarsmateriell, konsernsjef Son Jae-il i Hanwha Aerospace, generalmajor Lars Lervik, sjef i Hæren, og Sør-Koreas ambassadør til Norge, Seo Min-jeong, var til stede.