Goldman starter dekning: Dette er de beste forsvarsaksjene

Goldman Sachs starter dekning på en rekke europeiske forsvarsaksjer fredag, og er positiv til sektoren. Gitt høye verdsettelser bør man imidlertid plukke selektivt.

«Selv om Russlands invasjon av Ukraina var den utløsende faktoren for opprustningen, er det europeisk tvil om de amerikanske sikkerhetsgarantiene som virkelig har styrket besluttsomheten og fremskyndet presset mot strategisk autonomi i Europa», skriver aksjeanalytikere i Goldman, ledet av Sam Burgess.

Flere europeiske land har forpliktet seg til å nå Nato-målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar innen 2025. På lengre sikt er målet å bruke 3,5 prosent på forsvarsrelaterte formål, noe Goldman anser som lite sannsynlig innen utgangen av tiåret.

Selektive aksjefavoritter

BAE Systems trekkes frem som det sterkeste kjøpscaset, med et kursmål på 2.270 pence.

«Vi mener selskapet har en enestående tverrsektoriell kapasitet og handles til fornuftige multipler, særlig gitt den sterke kontantgenereringen», heter det.

Rheinmetall får også kjøpsanbefaling. Produktspekteret er godt tilpasset europeiske behov og støttet av tysk politisk vilje og økonomisk handlingsrom. Kursmålet er 2.200 euro.

«Etter vårt syn reflekterer ikke dagens verdsettelse den mellomlangsiktige vekstutsikten», skrives det.

Thales og Dassault Aviation får salgsanbefalinger.

For Thales’ del er det særlig usikkerhet rundt vekst i cybersikkerhet og romfart som svekker tilliten. For Dassault trekkes det frem at det meste av potensialet for kampflyet Rafale allerede er priset inn, samtidig som det sivile markedet vurderes som utfordrende.

Leonardo og Renk får holdanbefalinger. Selv om Leonardo har vært gjennom en reprising og fortsatt har potensial, er det noe usikkerhet knyttet til det italienske forsvarsbudsjettet, er dommen fra Goldman.

Renk anses som et solid og lønnsomt selskap, men vurderes som riktig priset.