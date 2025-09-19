Putin vil innføre luksusskatt

Russlands president Vladimir Putin signaliserte torsdag at han er villig til å øke enkelte skatter, særlig rettet mot de rikeste, i et forsøk på å tette budsjettgapet i landets fjerde krigsår, skriver Reuters.

I et møte med ledere for de parlamentariske fraksjonene fremhevet Putin at en luksusskatt eller høyere skatt på aksjeutbytte kan være «rimelige tiltak» under krigen.



Han pekte på USA som et eksempel, hvor man under Vietnam- og Koreakrigen innførte ekstra skatter for høyinntektsgrupper.

Samtidig kunngjorde finansminister Anton Siluanov en ny ordning som skal gjøre statsbudsjettet mer motstandsdyktig mot både svingende oljepriser og vestlige sanksjoner. Mekanismen innebærer at grenseprisen for når oljeinntekter skal overføres til statens reservefond gradvis senkes.

– For å gjøre våre finanser mer robuste, foreslår vi å redusere avhengigheten av pris- og volumbaserte svingninger i budsjettets olje- og gassinntekter, sa Siluanov på et finansforum.

Press på statsfinansere

Russiske olje- og gassinntekter er ventet å falle kraftig i september, ned rundt 23 prosent fra året før. Kombinasjonen av lavere priser og sterkere rubel legger press på statsfinansene.

Putin uttrykte også misnøye med den svake økonomiske veksten. Etter en vekst på 4,3 prosent i fjor, anslås økonomien å bremse til rundt 1 prosent i år.

Det nye statsbudsjettet skal presenteres for parlamentet 29. september. Målet er å styrke reservene og redusere energisektorens andel av statsbudsjettet fra 25 til 22 prosent innen utgangen av 2025.