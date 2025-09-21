– Det mest krevende for tiden er det kortsiktige bildet, med mye usikkerhet i markedet, sier Tine Hammernes Leopold, konsernsjef i Ekornes.
Møbelkonsernet het opprinnelig J.E. Ekornes Fjærfabrikk, og ble etablert av Jens E. Ekornes i 1934. Han startet med tre ansatte og produserte fjærer til møbler og madrasser. Samme år startet også produksjon av madrasser, og Svane-madrassen ble lansert i 1935.
Svane er fortsatt en viktig merkevare i Ekornes, mens de to øvrige er IMG og Stressless. Sistnevnte er konsernets desidert største.
Ekornes Qm Holding
|(Mill. kr)
|2. kv./25
|2. kv./24
|Driftsinntekter
|941,6
|975,1
|Driftsresultat
|31,9
|53,3
|Resultat før skatt
|−25,8
|−1,6
|Resultat etter skatt
|−22,3
|−0,1
– Har skjedd veldig mye
Da Finansavisen besøkte møbelfabrikken på Sunnmøre i 2022, hadde selskapet lagt bak seg noen år med enorm økning i etterspørselen.
Ved utgangen av første kvartal 2022 var ordrereserven på rekordhøye 1,3 milliarder kroner.
Det tilsier at markedsavdelingen kunne ha reist på ferie i tre måneder med avslått telefon, mens fabrikkene bare skulle jobbe med å ta igjen etterslepet.
Siden 2022 har imidlertid etterspørselen stilnet kraftig. Ved utgangen av juni måned i år var ordrereserven 444 millioner kroner, en tredjedel av nivået tre år tidligere.
Ekornes-sjefen forklarer nedgangen i ordrereserven med to ting: Generell nedgang i etterspørselen og økt usikkerhet om rammebetingelsene.
– Det har skjedd veldig mye i markedet de siste tre årene. Mange handlet det de trengte i bonanza-tiden under pandemien. Hele møbelindustrien har merket redusert etterspørsel, sier hun.
– Vi ser også at levekostnadene har økt kraftig i alle markeder vi opererer i. Inflasjonen treffer, og det samme gjelder renteøkninger. Og i tillegg gjør nok geopolitisk usikkerhet at forbrukernes sparing går opp, legger hun til.
– Vil tilpasse oss
– Hvor viktig er toll for Ekornes nå?
– Det er vanskelig å si hvordan det vil påvirke oss over tid, men det er klart at tollen påvirker oss. Den treffer ikke oss hardere enn noen andre, men den rammer hele markedet, sier hun.
I mars åpnet Ekornes-sjefen for at konsernet kunne flytte produksjon på grunn av handelskrig.
– Det handler om å justere noe av komponentproduksjonen og produkter på tvers i verdikjeden, presiserer hun.
Produksjonen i dag skjer ved konsernets åtte fabrikker: Fem i Norge, én i USA, én i Thailand og én i Litauen.
– Med vår erfaring i å håndtere usikkerhet vil vi fortsette å tilpasse oss, og utnytte vårt internasjonale fotavtrykk for å styrke konkurransekraft og fleksibilitet på tvers av markeder, sier Leopold.
– Krever mer av oss
Hun viser til at nedgangen i stor grad skyldes svakere utvikling for IMG-merkevaren, selv om det er utfordringer i andre deler av konsernet også.
– Stressless har en relativt sterk posisjon, så vi klarer å gjennomføre prisøkninger der for å kompensere for tollsatsene, som er på 15 prosent nå, sier hun.
Leopold kom til Ekornes i 2023. Mesteparten av tiden i arbeidslivet har hun tilbragt i Orkla, der hun jobbet frem merkevarer som Møllers Tran, Sætre-kjeks, Lano og Pierre Robert.
Fra 2016 til 2018 var hun ute av Orkla-systemet for å ta over jobben som daglig leder for Salmon Brands, selskapet som på det tidspunktet eide merkevaren Salma.
– Jeg har jobbet med konsumvarer i hele min karriere, sier Ekornes-sjefen.
– Er du bekymret over at hele frihandelsmodellen synes å være under press?
– Ja, det er ikke gunstig, og det krever mer av oss enn tidligere. Vi må bare være dyktige på det vi gjør og styrke kundeappellen.
– Men du er optimist likevel?
– Ja, driftsmodellen er robust, og vi leverer solide finansielle resultater også under utfordrende markedsforhold. Den regulatoriske usikkerheten består, med raskt skiftende handelsvilkår og lav forutsigbarhet.
– På litt lengre sikt er jeg veldig optimistisk på Ekornes’ vegne. Vi har en veldig innovativ kultur i selskapet, sier hun, og viser til at selskapet vant designpris i juli.
Stressless-stolen Adam fra Ekornes ble da tildelt den prestisjefylte Red Dot Award: Product Design 2025.
– Det ligger latent i selskapet at vi skal vinne i konkurransen gjennom innovative løsninger, både operasjonelt og produktmessig, sier hun.