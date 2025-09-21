Kortversjon Ekornes, ledet av Tine Hammernes Leopold, opplever utfordringer fra økte levekostnader, inflasjon og tollsatser, noe som har ført til betydelig redusert etterspørsel etter møbler.

Ordretilgangen har falt fra 1,3 milliarder kroner i 2022 til 444 millioner kroner ved utgangen av juni 2023, og særlig IMG-merkevaren har hatt svakere utvikling.

Til tross for kortsiktige utfordringer er Leopold optimistisk på lengre sikt, takket være selskapets innovative kultur og robuste driftsmodell, illustrert ved seier i Red Dot Award: Product Design 2025. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

– Det mest krevende for tiden er det kortsiktige bildet, med mye usikkerhet i markedet, sier Tine Hammernes Leopold, konsernsjef i Ekornes.

Møbelkonsernet het opprinnelig J.E. Ekornes Fjærfabrikk, og ble etablert av Jens E. Ekornes i 1934. Han startet med tre ansatte og produserte fjærer til møbler og madrasser. Samme år startet også produksjon av madrasser, og Svane-madrassen ble lansert i 1935.

Svane er fortsatt en viktig merkevare i Ekornes, mens de to øvrige er IMG og Stressless. Sistnevnte er konsernets desidert største.

Ekornes Qm Holding (Mill. kr) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 941,6 975,1 Driftsresultat 31,9 53,3 Resultat før skatt −25,8 −1,6 Resultat etter skatt −22,3 −0,1

– Har skjedd veldig mye

Da Finansavisen besøkte møbelfabrikken på Sunnmøre i 2022, hadde selskapet lagt bak seg noen år med enorm økning i etterspørselen.

Ved utgangen av første kvartal 2022 var ordrereserven på rekordhøye 1,3 milliarder kroner.

Det tilsier at markedsavdelingen kunne ha reist på ferie i tre måneder med avslått telefon, mens fabrikkene bare skulle jobbe med å ta igjen etterslepet.

Siden 2022 har imidlertid etterspørselen stilnet kraftig. Ved utgangen av juni måned i år var ordrereserven 444 millioner kroner, en tredjedel av nivået tre år tidligere.

Ekornes-sjefen forklarer nedgangen i ordrereserven med to ting: Generell nedgang i etterspørselen og økt usikkerhet om rammebetingelsene.

– Det har skjedd veldig mye i markedet de siste tre årene. Mange handlet det de trengte i bonanza-tiden under pandemien. Hele møbelindustrien har merket redusert etterspørsel, sier hun.

– Vi ser også at levekostnadene har økt kraftig i alle markeder vi opererer i. Inflasjonen treffer, og det samme gjelder renteøkninger. Og i tillegg gjør nok geopolitisk usikkerhet at forbrukernes sparing går opp, legger hun til.

– Vil tilpasse oss

– Hvor viktig er toll for Ekornes nå?

– Det er vanskelig å si hvordan det vil påvirke oss over tid, men det er klart at tollen påvirker oss. Den treffer ikke oss hardere enn noen andre, men den rammer hele markedet, sier hun.

I mars åpnet Ekornes-sjefen for at konsernet kunne flytte produksjon på grunn av handelskrig.