Ekornes-sjefen: – Levekostnadene har økt kraftig

En cocktail av økte levekostnader, inflasjon, rente og tollsatser har rammet møbelkonsernet Ekornes. På tre år har ordrereserven tørket fullstendig ut.

Tine Hammernes Leopold
Publisert 21. sep.
TØRKE I MØBELBRANSJEN: – Mange handlet det de trengte i bonanza-tiden under pandemien, sier Tine Hammernes Leopold, konsernsjef i Ekornes. Foto: Anders Horntvedt
Anders Horntvedt
  • Ekornes, ledet av Tine Hammernes Leopold, opplever utfordringer fra økte levekostnader, inflasjon og tollsatser, noe som har ført til betydelig redusert etterspørsel etter møbler.
  • Ordretilgangen har falt fra 1,3 milliarder kroner i 2022 til 444 millioner kroner ved utgangen av juni 2023, og særlig IMG-merkevaren har hatt svakere utvikling.
  • Til tross for kortsiktige utfordringer er Leopold optimistisk på lengre sikt, takket være selskapets innovative kultur og robuste driftsmodell, illustrert ved seier i Red Dot Award: Product Design 2025.
Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

– Det mest krevende for tiden er det kortsiktige bildet, med mye usikkerhet i markedet, sier Tine Hammernes Leopold, konsernsjef i Ekornes.

Møbelkonsernet het opprinnelig J.E. Ekornes Fjærfabrikk, og ble etablert av Jens E. Ekornes i 1934. Han startet med tre ansatte og produserte fjærer til møbler og madrasser. Samme år startet også produksjon av madrasser, og Svane-madrassen ble lansert i 1935.

Svane er fortsatt en viktig merkevare i Ekornes, mens de to øvrige er IMG og Stressless. Sistnevnte er konsernets desidert største.

Ekornes Qm Holding

(Mill. kr)2. kv./252. kv./24
Driftsinntekter941,6975,1
Driftsresultat31,953,3
Resultat før skatt−25,8−1,6
Resultat etter skatt−22,3−0,1

– Har skjedd veldig mye

Da Finansavisen besøkte møbelfabrikken på Sunnmøre i 2022, hadde selskapet lagt bak seg noen år med enorm økning i etterspørselen.

Ved utgangen av første kvartal 2022 var ordrereserven på rekordhøye 1,3 milliarder kroner.

Det tilsier at markedsavdelingen kunne ha reist på ferie i tre måneder med avslått telefon, mens fabrikkene bare skulle jobbe med å ta igjen etterslepet.

Siden 2022 har imidlertid etterspørselen stilnet kraftig. Ved utgangen av juni måned i år var ordrereserven 444 millioner kroner, en tredjedel av nivået tre år tidligere.

Ekornes-sjefen forklarer nedgangen i ordrereserven med to ting: Generell nedgang i etterspørselen og økt usikkerhet om rammebetingelsene.

– Det har skjedd veldig mye i markedet de siste tre årene. Mange handlet det de trengte i bonanza-tiden under pandemien. Hele møbelindustrien har merket redusert etterspørsel, sier hun.

– Vi ser også at levekostnadene har økt kraftig i alle markeder vi opererer i. Inflasjonen treffer, og det samme gjelder renteøkninger. Og i tillegg gjør nok geopolitisk usikkerhet at forbrukernes sparing går opp, legger hun til.

– Vil tilpasse oss

– Hvor viktig er toll for Ekornes nå?

– Det er vanskelig å si hvordan det vil påvirke oss over tid, men det er klart at tollen påvirker oss. Den treffer ikke oss hardere enn noen andre, men den rammer hele markedet, sier hun.

I mars åpnet Ekornes-sjefen for at konsernet kunne flytte produksjon på grunn av handelskrig. 

– Det handler om å justere noe av komponentproduksjonen og produkter på tvers i verdikjeden, presiserer hun.

Produksjonen i dag skjer ved konsernets åtte fabrikker: Fem i Norge, én i USA, én i Thailand og én i Litauen.

– Med vår erfaring i å håndtere usikkerhet vil vi fortsette å tilpasse oss, og utnytte vårt internasjonale fotavtrykk for å styrke konkurransekraft og fleksibilitet på tvers av markeder, sier Leopold.

– Krever mer av oss

Hun viser til at nedgangen i stor grad skyldes svakere utvikling for IMG-merkevaren, selv om det er utfordringer i andre deler av konsernet også.

– Stressless har en relativt sterk posisjon, så vi klarer å gjennomføre prisøkninger der for å kompensere for tollsatsene, som er på 15 prosent nå, sier hun.

Leopold kom til Ekornes i 2023. Mesteparten av tiden i arbeidslivet har hun tilbragt i Orkla, der hun jobbet frem merkevarer som Møllers Tran, Sætre-kjeks, Lano og Pierre Robert.

Fra 2016 til 2018 var hun ute av Orkla-systemet for å ta over jobben som daglig leder for Salmon Brands, selskapet som på det tidspunktet eide merkevaren Salma.

– Jeg har jobbet med konsumvarer i hele min karriere, sier Ekornes-sjefen.

– Er du bekymret over at hele frihandelsmodellen synes å være under press?

– Ja, det er ikke gunstig, og det krever mer av oss enn tidligere. Vi må bare være dyktige på det vi gjør og styrke kundeappellen.

– Men du er optimist likevel?

– Ja, driftsmodellen er robust, og vi leverer solide finansielle resultater også under utfordrende markedsforhold. Den regulatoriske usikkerheten består, med raskt skiftende handelsvilkår og lav forutsigbarhet.

– På litt lengre sikt er jeg veldig optimistisk på Ekornes’ vegne. Vi har en veldig innovativ kultur i selskapet, sier hun, og viser til at selskapet vant designpris i juli.

Stressless-stolen Adam fra Ekornes ble da tildelt den prestisjefylte Red Dot Award: Product Design 2025.

– Det ligger latent i selskapet at vi skal vinne i konkurransen gjennom innovative løsninger, både operasjonelt og produktmessig, sier hun.

