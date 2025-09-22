Tomra: Kjøper amerikansk selskap for 450 mill.

Resirkuleringsselskapet Tomra har signert en avtale om å kjøpe alle eiendeler i C&C Consolidated Holdings, skriver selskapet i en børsmelding mandag kveld.

Selskapet driver «bag drop»-løsninger under merkenavnet CLYNK i USA. Ordningen lar forbrukere levere hele poser med flasker og bokser på innsamlingspunkter og få panten refundert digitalt. Løsningen er et populært supplement til panteautomater i Nord-Amerika og anses å ha stort vekstpotensial.

Kjøpesummen er 45 millioner dollar, tilsvarende 446 millioner norske kroner, med en mulig tilleggskompensasjon på opptil 15 millioner dollar knyttet til resultatmål frem til 2027. Oppkjøpet finansieres med gjeld og ventes sluttført før utgangen av tredje kvartal 2025.

C&C ble grunnlagt i 2006 og har hovedvirksomhet i Nord-Amerika. Selskapet leverer bag drop-punkter til detaljhandel, og håndterer hele prosessen med innsamling, transport, telling og validering av tomgods før kundene får tilbakebetalt pant. Omsetningen har vokst med over 15 prosent årlig i perioden 2020–2024, og utgjorde rundt 25 millioner euro de siste tolv månedene.

– Dette oppkjøpet styrker ikke bare vår posisjon i det nordamerikanske markedet, men gir oss også mulighet til å tilby innovative og brukervennlige resirkuleringsløsninger til forbrukere, sier Marius Fraurud i Tomra Collection.