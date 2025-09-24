Annus horribilis for Bård Eker: Største underskudd noensinne

Etter flere år med overskudd gikk seriegründer Bård Eker og hans Eker Group på en kraftig smell i fjor. Konkursen i båtprodusenten Hydrolift, tunge nedskrivninger og skyhøye finanskostnader førte til konsernets største tap noensinne.
Mens Eker Group i 2023 leverte et resultat før skatt på 12,4 millioner kroner, viser fjorårets regnskap et underskudd på 69 millioner kroner etter skatt. Inntektene holdt seg relativt stabile på 134 millioner kroner, ned fra 138 millioner året før. Men driftsresultatet falt fra 28 millioner til et marginalt overskudd.
Det er på finanspostene den store smellen virkelig ligger. Netto finanskostnader økte fra minus 15,7 millioner i 2023 til minus 68,8 millioner i fjor. I årsregnskapet er det bokført nedskrivninger på finansielle eiendeler på 17,9 millioner kroner, og posten «annen finanskostnad» vokste til svimlende 45,3 millioner.
Ifølge regnskapet skyldes dette blant annet tap på utlån på 23 millioner og realisert tap på aksjer på 21,7 millioner kroner.
Hydrolift-konkursen
Den største forklaringen er imidlertid Hydrolift-konkursen i desember 2024. Selskapet, som har vært en del av Eker Group siden 2000-tallet, gikk over ende med en gjeld på rundt 160 millioner kroner. Konkursen rammet 26 ansatte.
«Hydrolift og Nordic Aquafarms er de store bidragsyterne til fjorårets tap, og vi tar tapene med knusende ro,» skrev Eker i en SMS til DN.
Til Finansavisen uttrykte han seg mer følelsesladet i desember da konkursen var et faktum:
– Det er som å ha en kamerat med kreft som du vet ikke kan overleve … Faen, jeg har brukt mye energi på dette. Det er jævlig trist, sa Eker.
Bak konkursen lå en økonomi i full oppløsning. Finansavisen skrev at Hydrolift sto i en «flom av inkassosaker» og hadde massiv underbalanse da skifteretten tok over. Flere prosjekter var uferdige, blant annet brannbåter der kunder hadde innbetalt 36 millioner kroner før oppbudet.
Halvert egenkapital
De svake resultatene til Fredrikstad-selskapet har satt dype spor i konsernets balanse. Ved utgangen av 2024 var egenkapitalen redusert fra 124,8 millioner kroner til 64 millioner. Kontantbeholdningen stupte samtidig fra 55,5 millioner til bare 6,6 millioner kroner.
Også summen av konsernets eiendeler er blitt mer enn halvert – fra 255 millioner til 120 millioner kroner.
På den positive siden ble gjelden redusert noe, ettersom den kortsiktige rentebærende gjelden gikk ned fra 52,7 millioner til 12,2 millioner.
Visket ut overskuddene
Med årets underskudd er hele konsernets samlede overskudd fra de siste ti årene år utradert. Likevel ser gründeren fremover.
– Vi rister av oss støvet og gunner på inn i nye og svært spennende markeder, skriver Eker i en SMS til Finansavisen.
For å møte de krevende tidene har selskapet satt i gang en omfattende pakke med tiltak, med blant annet strammere rutiner for fakturering og innkreving, begrensninger på utlån, optimalisering av ressursbruk og en mer målrettet prosjektstyring. Hensikten er å bedre likviditeten, styrke kontantstrømmen og sikre en mer bærekraftig drift.
– Vi har investert tungt i datterselskaper og nye teknologiinitiativ. Det påvirker resultatet på kort sikt, men legger grunnlag for fremtidig vekst, skriver han i årsrapporten.