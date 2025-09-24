Annus horribilis for Bård Eker: Største underskudd noensinne

Etter flere år med overskudd gikk seriegründer Bård Eker og hans Eker Group på en kraftig smell i fjor. Konkursen i båtprodusenten Hydrolift, tunge nedskrivninger og skyhøye finanskostnader førte til konsernets største tap noensinne.

Mens Eker Group i 2023 leverte et resultat før skatt på 12,4 millioner kroner, viser fjorårets regnskap et underskudd på 69 millioner kroner etter skatt. Inntektene holdt seg relativt stabile på 134 millioner kroner, ned fra 138 millioner året før. Men driftsresultatet falt fra 28 millioner til et marginalt overskudd.

Det er på finanspostene den store smellen virkelig ligger. Netto finanskostnader økte fra minus 15,7 millioner i 2023 til minus 68,8 millioner i fjor. I årsregnskapet er det bokført nedskrivninger på finansielle eiendeler på 17,9 millioner kroner, og posten «annen finanskostnad» vokste til svimlende 45,3 millioner.

Ifølge regnskapet skyldes dette blant annet tap på utlån på 23 millioner og realisert tap på aksjer på 21,7 millioner kroner.

Hydrolift-konkursen

Den største forklaringen er imidlertid Hydrolift-konkursen i desember 2024. Selskapet, som har vært en del av Eker Group siden 2000-tallet, gikk over ende med en gjeld på rundt 160 millioner kroner. Konkursen rammet 26 ansatte.

«Hydrolift og Nordic Aquafarms er de store bidragsyterne til fjorårets tap, og vi tar tapene med knusende ro,» skrev Eker i en SMS til DN.

Til Finansavisen uttrykte han seg mer følelsesladet i desember da konkursen var et faktum:

– Det er som å ha en kamerat med kreft som du vet ikke kan overleve … Faen, jeg har brukt mye energi på dette. Det er jævlig trist, sa Eker.