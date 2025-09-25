Vurderer børsnotering: Kinesere investerer 420 mill. i norsk lakseoppdrett

Det norske oppdrettsselskapet Nordic Aqua Partners gikk på børs i 2020 med en genial plan: produsere atlantisk laks, i Kina. Planen er å tilby fersk laks til det kinesiske markedet, med kostnadsbesparelser i frakt sammenlignet med de norske produsentene.

Selskapet vil bygge ut det landbaserte oppdrettsanlegget i Ningbo i tre faser. Fase en er gjennomført, fase to er underveis og byggearbeidet med fase tre vil starte mot slutten av 2026. Etter gjennomføring vil kapasiteten være på rundt 20.000 tonn årlig.

Det kommer ikke gratis. Selskapet har ved en rekke anledninger hentet fersk kapital, og inngikk i april i år en kredittfasilitet med blant annet DNB. Nå kommer kinesiske investorer inn på eiersiden.

Anerkjente kinesiske investorer

Nordic Aqua Partners har inngått en avtale med to anerkjente kinesiske investorer om en investering på rundt 420 millioner kroner i selskapet, for en eierandel på 20 prosent.

«Disse selskapene er store, anerkjente selskaper med betydelig industriell og finansiell kapasitet», skriver Nordic Aqua Partners i sin kvartalsrapport torsdag.

Samtidig har selskapet inngått en foreløpig avtale om en gjeldsfinansiering med et syndikat av kinesiske banker, ledet av Bank of China, for totalt 815 millioner kroner. Den nye finansieringen vil delvis bli brukt til å tilbakebetale eksisterende gjeld.

«Disse transaksjonene markerer en viktig strategisk milepæl, sikrer egenkapital og attraktiv langsiktig gjeld, samtidig som det forbedrer evnen til å skalere strategisk, operasjonelt og kommersielt ved å støtte den planlagte utvidelsen mot 20.000 tonn årlig kapasitet», heter det.

Som et ledd i utviklingen vil en mulig børsnotering av selskapet i Kina eller Hongkong bli vurdert.

Investeringen til de kinesiske investorene innebærer en verdsettelse av Nordic Aqua Partners på rundt 1,7 milliarder kroner, mot dagens prising på Oslo Børs på rett i overkant av 1,8 milliarder kroner.

Nordic Aqua Partners venter nå at investeringsbehovet for fase to av Ningbo-utbyggingen vil koste om lag 760 millioner kroner, ned fra tidligere anslag på rundt 900 millioner.

Pareto Securities-analytiker Henrik Longva Knutsen mener at det lavere investeringsbehovet kombinert med kapitalinnsprøytingen fra de nye kinesiske investorene er positivt, og forventer derfor en positiv reaksjon i aksjekursen torsdag.

Ved halv elleve-tiden torsdag formiddag stiger Nordic Aqua Partners-aksjen 3,6 prosent.