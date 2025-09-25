Aker investerer 2,8 milliarder i AI-partner

Aker har inngått en avtale om å investere 285 millioner dollar, tilsvarende 2,8 milliarder kroner, i sin AI-partner Nscale. Investeringen består både av kontanter og en del av Narvik-eiendommen som skal benyttes til AI-prosjektet «Stargate Norway». En mulig fremtidig earn-out kan ytterligere øke Akers eierskap i selskapet til 12,2 prosent.

Nscale er et relativt nystartet britisk selskap som driver med kunstig intelligens, og i desember i fjor hentet det 155 millioner dollar. Nylig inngikk Nscale samarbeid med gigantene Nvidia, Microsoft og OpenAI i forbindelse med deres oppbygging i Storbritannia.

Den overtegnede finansieringsrunden vil akselerere Nscales vekst i Europa, Nord-Amerika og Midtøsten, skriver Nscale i en melding. Totalt hentet selskapet 1,1 milliarder dollar i finansieringsrunden.

– AI omformer den globale økonomien og omdefinerer verdien av fornybar energi. Med Nscale støtter vi infrastruktur som er sovereign, skalerbar og spesialbygd for å akselerere denne transformasjonen. Nscales GPU-modell gir den et reelt fortrinn i gjennomføringen, kommenterer konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

– Omfanget og kvaliteten på denne finansieringsrunden er et bevis på Nscales visjon og momentum - og på styrken i samarbeidet vårt. Gjennom både investeringen og joint venture-prosjektet forplikter vi oss betydelig til å bygge industriell relevans i AI-ens tidsalder, fortsetter Eriksen, som vil bli en del av styret i Nscale etter investeringen.

Den nye finansieringen vil bli brukt til å videreutvikle Nscales utrulling av storskala AI-infrastruktur i Europa, Nord-Amerika og Midtøsten, som vil muliggjøre utrulling av selskapets «AI-fabrikk»-datasentre for prosjekter som Stargate UK og Stargate Norge. Nscale var tidligere en del av Arkon Energy, som utviklet infrastruktur til krypto-mining.

Andre investorer i Nscale er blant annet Nvidia, Dell og Nokia.

Mulig børsnotering

Samarbeidsselskapet mellom Aker og Nscale forventes å bli endelig opprettet i fjerde kvartal, der begge selskapene vil ha 50 prosent eierskap i Narvik-prosjektet «Stargate Norway».

Partnerskapsavtalen er strukturert slik at Akers joint venture-andel kan konverteres til ytterligere Nscale-aksjer ved en fremtidig børsnotering, noe som potensielt kan frigjøre betydelig verdi, skriver Aker.

OpenAI og Microsoft er annonsert som første kunder av Stargate Norway.

«Vi skaper en av de største globale plattformene i sitt slag – spesialbygd for å møte økende etterspørsel og åpne for gjennombrudd i enestående skala. Dette gjør at Nscale kan gi kundene våre tilgang til knapp og svært ettertraktet datakapasitet og raskt akselerere utbyggingen av sikker, kompatibel og energieffektiv AI-infrastruktur», skriver Nscale.

«Europa trenger en hyperscaler, og Nscale tar utfordringen.»